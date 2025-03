Perfektní baterie existuje? Láká na ni nové Vivo V50 Lite 5G

Fotografie: Vivo

S novinkou střední třídy se vytasilo Vivo, (viz vivo.com). Jmenovitě jde o model V50 Lite 5G, který vypadá vzhledem i výbavou velmi nadějně. Vzhledově jde o elegantní telefon s dominujícím 6,77" AMOLED displeje s možností 60 Hz, 90 Hz, nebo 120 Hz.

Pod kapotu se nastěhoval procesor Dimensity 6300 od MediaTeku s 8GB, nebo 12GB operační pamětí typu LPDDR4X. Dále lze volit mezi 256GB a 521GB interní pamětí typu UFS 2.2. dostalo se na nejnovější Android 15 s nadstavbou Funtouch OS 15, přičemž výrobce slibuje 5 let softwarové podpory. To je na mobil střední třídy velmi dobrá hodnota.

Zajímavě působí modul s fotoaparáty a přisvětlením Aura Light na zadní straně. To dokáže svítit různou teplotou, od bílé až po červenou a pomáhá především při portrétních snímcích. Hlavní snímač Sony IMX882 s 50 megapixely je doplně 8megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. Pro selfies je připravena 32megapixelová kamerka v průstřelu displeje.

Velkým lákadlem novinky by měla být baterie. Typově jde sice o standardní typ Li-Ion, avšak kapacita 6 500 mAh je jednoznačně nadprůměrná. Vivo navíc udává, že by kapacita po 5 letech používání neměla klesnout pod 80 %. Podporováno je 90W nabíjení, které celý telefon nabije za 52,5 minuty. Do 50 % to pak stihne za 23 minut.

V další výbavě figuruje mírně zvýšená odolnost IP65 či stereo reproduktory. Samozřejmostí je podpora 5G nebo Bluetooth 5.4. Naopak zapomenout už musíte na 3,5mm jack.

Nové Vivo V50 Lite 5G se prvně objevuje na španělském trhu, kde se vrcholná verze 512+12 GB nabízí za 399 eur, což je v přepočtu necelých 10 tisíc korun. Tuto cenovku tak lze očekávat i na českém trhu.