Pět věcí, které se mi (ne)líbí na Samsungu Galaxy S20 FE

Nový Samsung Galaxy S20 FE byl prezentován jako „odpověď“ na požadavky a nesplněná přání zákazníků, kteří měli výtky k výbavě či ceně dalších modelů z řady Galaxy S20. Osobně to považuji za chytrý tah, přestože se „fanouškovská edice“ ani tentokrát nezavděčí úplně všem, nabízí dost zajímavou výbavu za přívětivou cenu. Telefon již několik dní testuji, a protože se jedná o model, který čtenáře hodně zajímá, rozhodl jsem se ještě před zveřejněním plnohodnotné recenze přinést výčet pěti vlastností, které se mi na tomto telefonu (ne)líbí.

Design

Vzhled jakéhokoliv zařízení na každého působí individuálně, rozhodně zde proto nechci vynášet soudy o tom, že je Galaxy S20 FE designem to nejzajímavější, na co můžete v současnosti narazit. Mně osobně (a také většině těm, kteří si jej mohli prohlédnout) se však Galaxy S20 FE líbí a s přihlédnutím k ceně lze odpustit i polykarbonátová záda.

Testovaná levandulová varianta vypadá pěkně. Ačkoliv bych osobně sáhnul raději po jiné barvě, nemůžu jí upřít, že vypadá pěkně. To, že je na trhu několik barevných verzí je navíc poměrně ojedinělé, přeci jen jsou čeští a slovenští zákazníci převážně konzervativní – tradičně tak vítězí černá či jiné tmavé odstíny. V neposlední řady chválím za „plnotučnou“ zvýšenou odolnost (IP68).

Co se mi naopak z konstrukčního hlediska už tolik nelíbí, je slot pro karty. Naštěstí můžete do telefonu vložit microSD kartu, tím však obětujete jeden slot pro nanoSIM. Jakožto vlastník více telefonních čísel si dokáži představit, že toto omezení může být pro někoho limitující. Zařízení navíc nepodporuje eSIM. Mnohem raději bych byl tedy za delší šuplíček s místem pro dvě nanoSIM a jednu microSD. Pořád se však jedná o lepší variantu než nepodporovat microSD karty vůbec.

Displej

Z obrazovky Galaxy S20 FE jsem byl nadšen hned, jakmile jsem se dozvěděl, že se jedná o AMOLED panel s podporou 120Hz obnovovací frekvence. Během používání jsem opravdu nenarazil na žádný problém, co se kvality panelu týče. Barvy lahodí oku a maximální svítivost je dostatečná i do slunného počasí. Samsung by snad jen mohl přinést možnost větších úprav obnovovací frekvence. Rád bych si v některých případech navolil 90 Hz, což je podle mě zajímavým kompromisem mezi plynulostí a výdrží baterie.

Při srovnání s vlajkovými modely Galaxy S20 si však všimnete mírně tlustších rámečků. Ty nejsou nikterak veliké, i tak by však bylo příjemné, kdyby byly stejně tenké jako u S20. Zdá se však, že za 17 tisíc korun holt nemůžeme mít vše...

Zvuk

Galaxy S20 FE má dvojici stereo reproduktorů, za což výrobci náleží palec nahoru. Reproduktory hrají velmi slušně, avšak subjektivně ne tak hlasitě jako například u S20. I zde tedy najdeme mírný ústupek oproti standardním „es-dvacítkám“.

Chybějící 3,5mm jack mne nijak nepohoršuje, rozumím však těm, kteří jsou vzhledem k tomu, že má jít o zařízení, které reaguje na požadavky fanoušků, zklamáni z jeho absence.

Teleobjektiv

Namísto 64Mpx snímače, který vyřezával přiblížený záběr z fotografie o velkém (64Mpx) rozlišení, výrobce nasadil klasický trojnásobný teleobjektiv s optickou stabilizací. Výsledky z něj nevypadají vůbec špatně, škoda jen, že rozlišení činí pouze 8 megapixelů. V budoucnu se můžete těšit na fotočlánek, který porovná 3× přiblížení ze 64Mpx snímače Galaxy Notu20 a 8Mpx teleobjektivu Galaxy S20 FE.

Nabíjení

Samsung Galaxy S20 FE podporuje 25W drátové nabíjení stejně jako nabíjení bezdrátové (15 W). Dokonce nechybí ani reverzní nabíjení, pomocí něhož si můžete nechat nabít třeba bezdrátová sluchátka. Pokud však chcete maximální nabíjecí výkon, budete si muset dokoupit 25W adaptér, v balení totiž najdete „pouze“ nabíječku s výkonem 15 W. Brzy chystám zveřejnit test rychlosti nabíjení.