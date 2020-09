Víme, jak bude vypadat prostředí One UI 3.0 od Samsungu

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Není to tak dlouho, co Samsung vypustil nadstavbu One UI ve verzi 2.5 a už se můžeme podívat, jak bude vypadat celá další generace s označením One UI 3.0. Jihokorejský výrobce prostředí postaví na nejnovějším Androidu 11 a samozřejmě přikročí k dílčím grafickým úpravám, která však lze nazvat nejzásadnějšími za dobu existence One UI. Prostředí na prvních screenshotech od xda-developers.com působí modernějším dojmem. Častým jevem je decentně rozmazané pozadí aktuálně neaktivních nabídek, změn se dočkala i tlačítka či posuvníky. Na každý pád se Samsung drží osvědčeného stylu ovládání jednou rukou, a to je jenom dobře.

V tuto chvíli by mělo probíhat pouze neveřejné testování beta verze, zůstává tak otázkou, kdy Samsung vše vyladí do stavu, aby mohl aktualizaci vypustit mezi všechny uživatele. Lze předpokládat, že se tak v případě prvních modelů stane koncem letošního roku, případně zkraje roku 2021.