Samsung Galaxy S20 FE by mohl dostat Android 11 „pod stromeček“

Podle zdrojů Maxe Weinbacha bychom se mohli ještě do konce letošního roku dočkat aktualizace cenově dostupného Samsungu Galaxy S20 FE na nejnovější Android 11. K vypuštění aktualizace by mohlo dojít 14. či 27. prosince a objevit by se mohla také na modelu Galaxy Note20.

Possible One UI 3 update release dates for Note20 and S20 FE — Max Weinbach (@MaxWinebach) December 3, 2020

Technické parametry Samsung Galaxy S20 FE Kompletní specifikace Konstrukce 159,8 × 74,5 × 8,4 mm , 193 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Samsung Exynos 990 , CPU: 2×2,73 GHz + 2×2,6 GHz + 4×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 16 041 Kč