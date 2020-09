Samsung posílá na řadu Galaxy S20 zářijové bezpečnostní záplaty

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Pokud bychom měli hledat výrobce, který se o Android telefony příkladně stará (Pixely nepočítaje), byl by to v současné době Samsung. Na jeho oficiálních stránkách si můžete snadno zjistit, jakou podporu má váš smartphone přislíbenou. Výrobce provádí měsíční, čtvrtletní a časově blíže nespecifikované aktualizace. Je nasnadě, že do měsíčních spadají nejdůležitější telefony, zpravidla vlajkové řady a také pár dalších kousků.

Nebylo velkým překvapením, že se nejnovější aktualizace se zářijovými záplatami objevila na Galaxy S20+, avšak tento měsíc si Samsung dal poněkud načas a namísto obvyklých prvních dnů v měsíci se update ohlásil až v poslední třetině září. Samozřejmě se na aktualizaci mohou těšit i majitelé variant Galaxy S20 a Galaxy S20 Ultra.

Samotná aktualizace patří k těm menším, u Galaxy S20+ budete stahovat instalační balíček o velikosti zhruba 135 MB. Kromě samotných nových bezpečnostních záplat již výrobce informuje pouze o vylepšení stability prostředí a výkonu.