Galaxy S20 FE pod 14 tisíc Kč? S cashbackem od Samsungu nejde jen o zbožné přání

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Právě dnes se na našem trhu začal prodávat nový Samsung Galaxy S20 FE, který v redakci již pilně testujeme. Novinka je navíc dostupná nejen s Exynosem 990, ale také s 5G čipsetem Snapdragon 865. No a nebyl by to Samsung, kdyby zákazníkům nepředstavil nějakou tu zajímavou akci na podporu prodejů.

V tomto případě výrobce nabízí možnost snížit cenu S20 FE o více než tři tisíce korun, a to díky cashbacku spojenému s výkupem starého zařízení, jehož cenu zjistíte na webu novysamsung.cz. U LTE verze se tak dostanete na méně než 14 tisíc korun, u 5G varianty pak na (méně než) 17 tisíc korun. Za méně než 14 tisíc korun (v případě LTE verze) se tak jedná o opravdu zajímavou nabídku, která pasuje S20 FE do pozice jednoho z smartphonů s nejlepším poměrem cena/výkon na trhu.