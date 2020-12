Samsung Galaxy S20 FE začíná dostávat aktualizaci s nadstavbou One UI 3.0

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung Galaxy S20 FE, který mnozí uživatelé považují za nejzajímavější model z letošní řady S20, podle zdrojů sammobile.com začítná dostávat aktualizaci s nadstavbou One UI 3.0.

Firmware s označením G780FXXU1BTL1 obsahuje prosincové bezpečnostní záplaty a prozatím se jej dočkali uživatelé v Rusku. Příchod nadstavby One UI 3.0 na toto zařízení se přitom očekával až v lednu či prosinci. O tom, co nového One UI 3.0 přináší, se dočtete v našem článku.