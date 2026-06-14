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AI od Googlu umí předvídat fotbalový zápas. Zatím vidí 8 sekund do budoucnosti

Ondřej Pohl
AI od Googlu umí předvídat fotbalový zápas. Zatím vidí 8 sekund do budoucnosti
Fotografie: Google DeepMind
  • Google DeepMind vyvinul systém TacticAI, který pomocí hlubokého učení dokáže předvídat vývoj fotbalových situací až na osm sekund dopředu
  • Technologie vznikla ve spolupráci s klubem Liverpool FC a fotbaloví odborníci upřednostnili její taktické návrhy v 90 procentech případů
  • Systém exceluje v předpovídání vývoje po rohových kopech a brazilský klub Palmeiras ho již jako první využívá k analýze v přímém přenosu

Je to docela obvyklý jev: kdy se povede přihrávka na osamoceného útočníka, pak tribuny ožijí, protože vědí, že se bude schylovat k úniku a střele na bránu. Co kdybyste ale měli výpočetní systém dostatečně silný a také množství údajů o odehraných zápasech, abyste takto mohli předvídat, jak se vyvine jakákoli herní situace? Přesně to slibuje TacticAI vyvinutá v projektu Google DeepMind (/deepmind.google).

Systém využívá geometrické hluboké učení k modelování pohybu hráčů, předpovídání herní dynamiky až na osm sekund dopředu, a to vše na základě obrazových dat ve stylu televizního přenosu. Brazilský klub Palmeiras je prvním, kdo tento systém využívá k analýze hry v přímém přenosu.

TacticAI

Systém byl původně vyvinut ve spolupráci s fotbalovým klubem Liverpool FC a ověřen v rámci kvalitativní studie za účasti klubových fotbalových odborníků. Ti porovnávali taktická rozestavení doporučená systémem TacticAI se skutečnými rozestaveními v zápasech. Odborníci upřednostňovali návrhy umělé inteligence v 90 % případů. Výzkum publikovaný v časopise Nature Communications prokázal, že systém TacticAI překonal stávající modely také v předpovídání hráčů, kteří si přebírají míč po rohovém kopu, a v odhadování, zda po něm bude následovat střela.

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To znamená, že trenér se může zeptat: co se stane, když posuneme levého obránce o pět metrů dále? TacticAI simuluje následné dopady na celou obrannou strukturu. Kvantifikuje taktické možnosti, které byly dříve založeny pouze na intuici.

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