AI od Googlu umí předvídat fotbalový zápas. Zatím vidí 8 sekund do budoucnosti

Je to docela obvyklý jev: kdy se povede přihrávka na osamoceného útočníka, pak tribuny ožijí, protože vědí, že se bude schylovat k úniku a střele na bránu. Co kdybyste ale měli výpočetní systém dostatečně silný a také množství údajů o odehraných zápasech, abyste takto mohli předvídat, jak se vyvine jakákoli herní situace? Přesně to slibuje TacticAI vyvinutá v projektu Google DeepMind (/deepmind.google).
Systém využívá geometrické hluboké učení k modelování pohybu hráčů, předpovídání herní dynamiky až na osm sekund dopředu, a to vše na základě obrazových dat ve stylu televizního přenosu. Brazilský klub Palmeiras je prvním, kdo tento systém využívá k analýze hry v přímém přenosu.
Systém byl původně vyvinut ve spolupráci s fotbalovým klubem Liverpool FC a ověřen v rámci kvalitativní studie za účasti klubových fotbalových odborníků. Ti porovnávali taktická rozestavení doporučená systémem TacticAI se skutečnými rozestaveními v zápasech. Odborníci upřednostňovali návrhy umělé inteligence v 90 % případů. Výzkum publikovaný v časopise Nature Communications prokázal, že systém TacticAI překonal stávající modely také v předpovídání hráčů, kteří si přebírají míč po rohovém kopu, a v odhadování, zda po něm bude následovat střela.
To znamená, že trenér se může zeptat: co se stane, když posuneme levého obránce o pět metrů dále? TacticAI simuluje následné dopady na celou obrannou strukturu. Kvantifikuje taktické možnosti, které byly dříve založeny pouze na intuici.