Marek Vacovský
Google testuje funkci, která zrychlí nabíjení všech telefonů s Androidem
  • Google ve třetí betě Androidu 17 testuje funkci Priority Charging, která má urychlit nabíjení omezením aktivit na pozadí
  • Systém zároveň ohlídá teplotu zařízení, aby rychlejší nabíjení nevedlo k přehřívání

Google pokračuje ve vývoji systému Android 17 a v rámci třetí bety testuje novou funkci, kterou ocení každý. Takzvaný režim Priority Charging má za cíl zrychlit nabíjení telefonu tím, že omezí vše, co není v danou chvíli nezbytné.

Podle zjištění serveru Android Authority se totiž v kódu systému objevily odkazy na funkci, která při aktivaci pozastaví aktivity na pozadí – například aktualizace aplikací. Telefon tak může větší část dostupného výkonu i energie věnovat samotnému nabíjení. Důležité je, že základní funkce jako hovory nebo zprávy zůstanou plně dostupné, takže nepřijdete o nic důležitého, když bude režim aktivovaný.

Podmínkou má být, podle kódu, použití dostatečně výkonné nabíječky s výkonem alespoň 30 W. A jak všichni víme, rychlejší nabíjení obvykle znamená vyšší zahřívání zařízení. I na to ale Google myslí – Priority Charging má totiž zahrnovat správu teploty, jež má zabránit přehřívání a ochránit baterii i další hardware.

Zajímavé nicméně je, že aktuálně Priority Charging není běžně dostupné ani viditelné v nastavení systému. Funkce se nachází pouze v kódu, což naznačuje, že jde o interní testování. Není tak jisté, zda se dostane do finální verze Androidu 17, případně v jaké podobě.

