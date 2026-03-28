Google testuje funkci, která zrychlí nabíjení všech telefonů s Androidem

Google pokračuje ve vývoji systému Android 17 a v rámci třetí bety testuje novou funkci, kterou ocení každý. Takzvaný režim Priority Charging má za cíl zrychlit nabíjení telefonu tím, že omezí vše, co není v danou chvíli nezbytné.
Podle zjištění serveru Android Authority se totiž v kódu systému objevily odkazy na funkci, která při aktivaci pozastaví aktivity na pozadí – například aktualizace aplikací. Telefon tak může větší část dostupného výkonu i energie věnovat samotnému nabíjení. Důležité je, že základní funkce jako hovory nebo zprávy zůstanou plně dostupné, takže nepřijdete o nic důležitého, když bude režim aktivovaný.
Podmínkou má být, podle kódu, použití dostatečně výkonné nabíječky s výkonem alespoň 30 W. A jak všichni víme, rychlejší nabíjení obvykle znamená vyšší zahřívání zařízení. I na to ale Google myslí – Priority Charging má totiž zahrnovat správu teploty, jež má zabránit přehřívání a ochránit baterii i další hardware.
Zajímavé nicméně je, že aktuálně Priority Charging není běžně dostupné ani viditelné v nastavení systému. Funkce se nachází pouze v kódu, což naznačuje, že jde o interní testování. Není tak jisté, zda se dostane do finální verze Androidu 17, případně v jaké podobě.