Přehledně: jaké jsou nejlevnější studentské tarify?

Nedílnou součástí nabídky českých operátorů jsou spoustu let i speciální tarify pro mladé, obecně označované jako studentské tarify. Zatímco dříve šlo vesměs o jediný tarif, dnes nabízí operátoři hned několik variant. Například základní studentské tarify se hodí pro mladší děti, vyšší pro studenty středních a vysokých škol, kteří mají nároky přeci jen vyšší. Napříč všemi třemi českými operátory platí, že studentské tarify jsou určené osobám ve věku od 6 let do 26 let včetně.

Studentské tarify O2

Dnešní přehled začneme u našeho nejstaršího operátora, kterým je O2. Hlavní výhodou je, že jsou tarify nejen zcela bez závazků, ale nepotřebujete ani potvrzení o tom, že studujete. Vždy tak stačí pouze vaše rodné číslo, v případě nedovršení věku 18 let i váš zákonný zástupce. O2 má také vůbec nebohatší nabídku studentských tarifů, celkem nabízí hned čtyři a jejich společným jmenovatelem je neomezené volání a SMS do vlastní sítě. Jako jistý benefit lze vzít fakt, že kromě tarifu s neomezenými daty využívají všechny studentské tarify maximální rychlost 5G, samozřejmě v místech s pokrytím.

Studentské tarify O2 Můj první tarif YOU 5 GB YOU 20 GB YOU NEO Měsíční paušál 299 Kč 399 Kč 549 Kč 749 Kč (599 Kč*) Volné minuty 120 minut 120 minut neomezeně neomezeně Datový balíček 3 GB 5 GB 20 GB neomezeně Rychlost internetu neomezená (5G) neomezená (5G) neomezená (5G) 10 MB/s

* – Výhodnější cena je platná pouze při novém sjednání do 31. 12. 2022.

Z nabídky O2 je patrné, že jsou tarify rozděleny spíše pro mladší a starší uživatele. První dva tarify tak budou stačit školákům, a to z prostého důvodu – objem dat je velmi nízký a jen průměrně náročný uživatel by je vypotřeboval před polovinou měsíce. Je však příjemné, že pro nejmenší děti pořídíte slušný tarif za méně než 300 Kč. Pro studenty střední a vysoké školy se nejvíce hodí tarif YOU 20 GB. Porce dat je již zcela dostatečná a oproti YOU NEO není limitována rychlost připojení. Naopak tarif YOU NEO nepřináší nic zásadního, aby obhájil svou cenu. Zvažujte jej pouze v případě, že pravidelně výrazně překračujete spotřebu 20 GB dat.

Studentské tarify T-Mobile

Také T-Mobile má v nabídce studentské tarify, a to konkrétně tři. Stejně jako u O2 je výhodou, že je poskytne všem osobám, kterým je od 6 let do 26 let včetně a nevyžaduje potvrzení o tom, zda člověk studuje. Lehce zaskočit vás může cenová hladina, protože nejlevnější tarif vyjde téměř na 500 Kč. Na druhou stranu získáte neomezené volání, SMS a slušnou porci 10 GB dat. Opomenout nelze ani funkci Pořád online, díky které se vám internet zcela nezastaví. Za vypíchnutí stojí i fakt, že pro studenty má T-Mobile i tarif, kde jsou neomezená data i rychlost.

Studentské tarify T-Mobile Student Plus Student neomezeně Student neomezeně XL Měsíční paušál 480 Kč 700 Kč 905 Kč Volání a SMS neomezeně neomezeně neomezeně Data 10 GB neomezeně neomezeně Rychlost internetu neomezená (5G) 15 GB neomezená (5G), pak 10 MB/s neomezená (5G)

Nabídka T-Mobile již jasněji míří na studenty středních škol, kteří telefon využívají ke studiu i zábavě. Potěší, že pro tuto činnost je připraven i základní tarif za 480 Kč. S 10 GB měsíčně lze fungovat, navíc když má člověk v zádech skutečnost, že se internet po vyčerpání zcela nezastaví. Operátor sice tvrdí, jak vlastně není takřka poznat rozdíl, ale následná rychlost 256 kB/s bude samozřejmě výrazně znát při načítání čehokoliv. I tak můžeme základní tarif doporučit jako zajímavou volbu pro většinu studentů. Vyšší tarif za poměrně výrazný příplatek přinese jen neomezený internet, byť i u něj rychlost klesne.

Studentské tarify Vodafone

Nabídku tří studentský tarifů obdobně jako T-Mobile má i Vodafone. Jsou poměrně pěkně odstupňované a snaží se nabízet zajímavou nabídku. Stejně jako O2 má i Vodafone základní tarif za méně než 300 Kč, což vítáme. Získáte navíc více než 4 hodiny volání do všech sítí, neomezené SMS do všech sítí a 3 GB dat. U všech tarifů však platí nejen podmínka věku, a to od 6 let do 26 let včetně, ale i nutnost prokázat se platným ISIC průkazem. Oproti ostatním operátorům je to tak značná nevýhoda.

Studentské tarify Vodafone #jetovtobě 3 GB #jetovtobě 15 GB #jetovtobě neomezený Měsíční paušál 299 Kč 499 Kč 599 Kč Volné minuty / SMS 250 / neomezeně neomezeně neomezeně Datový balíček 3 GB 15 GB neomezeně Rychlost internetu neomezená (5G) neomezená (5G) 10 MB/s

Prostřední tarif bude zřejmě nejoblíbenější, má totiž neomezené volání a zprávy + dostatečnou porci dat, navíc plnou rychlostí. Navzdory tomu, že rozdíl pouhé sto koruny jistě láká vzít neomezený tarif, jenže jeho rychlost internetu je přikována k 10 MB/s. V souvislosti s prvními dvěma tarify je nutné připomenout jednu nepříjemnost. Jakmile vyčerpáte data, tedy 3/15 GB, dojde k automatické obnově. Za 49 Kč však získáte pouze směšných 250 MB, které vyčerpáte během pár minut. Volné jednotky si je tak nutné hlídat. Souhrnně lze říci, že od Vodafonu se vyplatí zejména první dva tarify, levnější je určen mladším dětem, dražší pak studentům středních škol.

Jaký tarif zvolit?

V součtu jsme si přiblížili 10 studentských tarifů, které aktuálně naše operátorská trojka nabízí. Vyloženě zajímavý bohužel není ani jeden, každý přináší kompromisy, které bychom již ponechali minulosti. Pokusíme se však přeci jen ukázat na tři tarify, které by dle konkrétních požadavků mohly stát za to.

Student hlavně volá

Pokud hledáte paušál pro mladší dítě, které například ještě navštěvuje základní školu, možná bude stačit tarif pro snadné telefonování se základním přístupem k internetu. V takovém případě oceníte co nejnižší cenu a z nabídek výše nám vypadne tarif #jetovtobě 3 GB od Vodafonu. Za 299 Kč nabídne 250 volných minut, neomezené SMS a navrch 3 GB dat.

Data jsou důležitá

Pokud už jde o staršího studenta, patrně se vůbec neobejde bez mobilních dat. Tímto měřítkem by bylo dobré říci, že čím více, tím lépe. V takovém případě se nabízí tarif YOU 20 GB od O2. Jak název napovídá, nabízí 20 GB plnou rychlostí v síti 5G a samozřejmostí je neomezené volání a SMS.

Tarif ideálně bez omezení

Nakonec zkusíme vybrat tarif pro náročného studenta, například již na vysoké škole, pro kterého je mobilní telefon vstupenkou ke studiu, znalostem i zábavě. Takový tarif nabízí pouze T-Mobile, za 905 Kč nabídne neomezené volání, SMS, data i rychlost. Jedním dechem je nutné dodat, že cena je již vysoká. Zvažte proto také tarif #jetovtobě Neomezený od Vodafonu, který za 599 Kč nabídne totéž, jen omezuje rychlost připojení.