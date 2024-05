Opustí Sony nadobro trh se smartphony kvůli Pixelům?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Sony má vskutku široký záběr podnikání napříč různými odvětvími, ať už se jedná o produkci filmů, velmi úspěšnou herní divizi PlayStation nebo třeba oblíbený segment reproduktorů a televizorů. Sony se rovněž věnuje smartphonům, ačkoli se mu podle mnoha zdrojů a indicií v tomto odvětví příliš nedaří. To je určitě škoda, neboť ještě před několika lety tato značka patřila k úplnému vrcholu a uživatelům přinesla mnoho zajímavých modelů s praktickými inovacemi a dalšími vychytávkami. Často se tak spekuluje o tom, zda Sony neopustí segment chytrých telefonů kompletně, neboť jsou prodeje smartphonů relativně nízké. Podle japonského redaktora agentury Bloomberg Takashiho Mochizukiho by přitom mohla smartphonům Sony zasadit „ránu z milosti“ mobilní divize společnosti Google, tedy řada telefonů s označením Pixel. Pixely se před pár dny začaly po dlouhém čekání oficiálně prodávat také na českém trhu.

Jak Takashi uvádí, Sony si na světových trzích se svými telefony příliš dobře nevede. Výjimku představoval domácí trh v Japonsku, kde se navzdory popularitě iPhonů Sony stále povedlo prodávat větší množství smartphonů. Pro tento trh byly uvedeny i některé zajímavé modely, například kompaktní Sony Xperia Ace III.

Prodeje klesají a zdá se, že budou klesat i nadále

Podle Takashiho každopádně Sony registruje propad odbytu smartphonů v Japonsku za rok 2023 o 40 %, nasnadě jsou přitom telefony Pixel, které zde slaví velký úspěch. Za letošní rok by mohlo dojít k podobnému poklesu podle analytika společnosti IDC, který se pro Bloomberg vyjádřil. Sony v Japonsku vyexpedovalo ročně zhruba milion smartphonů, což není málo, ale vzhledem k populaci okolo 125 milionů, kde se prodá 30 milionů smartphonů ročně, toto číslo rozhodně ani nijak neoslní. Právě vstup Pixelů na japonský trh a iniciativa Googlu spojená s investicemi do toho, aby se Pixely staly oblíbenějšími, podle všeho Sony výrazně uškodila. Takashi dále uvádí, že jako dlouholetý fanoušek Sony například konvertoval k Pixelům kvůli Pixelu Fold, který má zajímavou konstrukci, neboť Sony nenabízí žádný ohebný telefon.

Již za pár dní má dojít k ohlášení nové Xperie, která by teoreticky mohla osud Sony změnit. Podle některých analytiků by Sony mohlo rovněž pomoci, kdyby vzdalo snahu konkurovat ostatním značkám na úrovni vlajkových telefonů za nemalé peníze a raději se soustředilo na představení zajímavě vybaveného a cenově dostupného smartphonu (nižší) střední třídy. Podle analytiků jsou primárními zákazníky mobilní divize Sony osoby s průměrným věkem okolo 40 let, které by mohly ocenit právě dobře vybavený telefon za rozumné peníze.