Oppo Reno16 se snaží být kompaktní, cenu vyšponoval velmi vysoko

Nová řada Oppo Reno16 se neskládá jen z varianta Pro, kterou pro vás již testujeme, ale představen byl i základní model Reno16, tedy základní model. Čelní straně dominuje plochý OLED displej s 6,32", Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas displeje může dle výrobce dosahovat 1 800 nitů. Spolehnout se dále můžete na zvýšenou odolnost proti vodě a prachu.
O dostatečný výkon se stará procesor Snapdragon 7 Gen 4 s 8GB nebo 12GB operační pamětí a 256GB úložným prostorem. Rozšíření pomocí paměťových karet není podporováno. Prostředí zajišťuje vůbec nejnovější Android 16 a rovněž nadstavba ColorOS 16, přičemž výrobce slibuje 5 let velkých aktualizací a 6 let bezpečnostních záplat. Bezpečí zaručí například váš otisk, neboť potřebná čtečka je integrována do displeje.
Sestava zadních fotoaparátů disponuje třemi objektivy. Všechny tři snímače mají 50megapixelové rozlišení. Jmenovitě jde o hlavní fotoaparát s optickou stabilizací obrazu, ultraširokoúhlý objektiv a teleobjektiv s optickou stabilizací obrazu.
V těle zařízení se nachází baterie s kapacitou 6 000 mAh. Oppo dále informuje o podpoře 80W drátového nabíjení, naopak bezdrátová alternativa chybí. V další výbavě figuruje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G či NFC.
Nové Oppo Reno16 se začne na českém trhu prodávat od 1. července za 18 990 Kč. V počátku však bude připravena slevová akce, díky které cena poklesne na 14 990 Kč.
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