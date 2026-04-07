Řadu Reno od Oppa jistě mnozí dobře znáte, ostatně jak by ne, letos jsme na trhu přivítali modely Reno15 (Pro). Avšak výrobce spěchá a již uvedl nástupce. Na test dorazilo Oppo Reno16 Pro, které jako by z oka vypadlo svému předchůdci. Změn je minimum, rozměry se neliší, výbava je velice podobná. Na první pohled se tak změnila snad jen cena, jež se vyšplhala na zhruba 23 tisíc korun a dostává se do pásma vlajkových lodí, byť Reno16 Pro vlajkovou lodí rozhodně není. Cenu sice snižuje akce o několik tisíc korun, nicméně i tak má výchozí pozici novinka značně ztíženou.
Technické parametry Oppo Reno16 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|151,2 × 72,4 × 8 mm, 187 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,32" (2 640 × 1 216 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 8450, , GPU: ano
|Paměť
|vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|červen 2026, 23 990 Kč
Obsah balení: základní linka
V prodejním balení se kromě samotného telefonu nachází nezbytné návody, klíček pro otevření šuplíčku na SIM karty a dále USB kabel. A to je bohužel vše. Nabíjecí adaptér výrobce nepřibalil.
- chybí nabíječka
Konstrukční zpracování: ideální ergonomie
V případě Rena16 Pro nemůžeme začít nikde jinde než u vzhledu a rozměrů. Výrobce se drží osvědčeného směřování předchůdců, díky čemuž jsme získali nebývale kompaktní zařízení s plochými boky. Díky tomu se mobil opravdu pohodlně drží. Rohy jsou zakulacené. Námi testovaná černá verze má matná záda, na kterých neulpívají otisky prstů.
Bystré oko si povšimne, že na levém boku přibylo tlačítko. To je uživatelsky do značné míry programovatelné, může spustit svítilnu, fotoaparát, režim nerušit apod. Jeho přítomnost není překvapivá, Oppo ho přebírá od své značky OnePlus, kde je využíváno v posledních zhruba dvou letech.
Není překvapením ani to, že se dostalo i na zvýšenou odolnost IP68 a IP69, což znamená, že je telefon prachuvzdorný a ve vodě vydrží klidně 30 minut v hloubce až 1,5 metru.
- kompaktní
- matná záda
- pohodlně se drží
Displej: tenké rámečky a kvalitní AMOLED panel
Chloubou Rena16 Pro je 6,32" AMOLED panel, který má velmi tenké rámečky, je zcela plochý a má Full HD+ rozlišení. Co se týče sledování obsahu, potěší podpora HDR10+, ale také schopnost zobrazit více než miliardu barevných odstínů. Spokojen jsem byl i s maximálním jasem až 3 600 nitů, který je zcela dostačující pro používání obrazovky na přímém slunci. Maximální obnovovací frekvence činí 144 Hz. Vysoká frekvence je určena hrám, běžně se telefon dostane ke 120 Hz. Dostalo se i na oblíbenou funkci Always-On, kdy máte možnost mít na očích čas i zmeškané události nepřetržitě.
Přímo do AMOLED displeje je také integrována čtečka otisků prstů. Je v rozumné výšce a reaguje až překvapivě dobře. Potěší nejen rychlost, ale i přesnost, kdy se stalo zcela výjimečně, že by senzor otisk prstu napoprvé nerozpoznal.
- 144Hz AMOLED panel
- velmi tenké rámečky
- vysoký maximální jas
Zvuk: nezklame
Jakmile si pustíte první skladbu, rozpoznáte umístění reproduktorů. Oppo Reno16 Pro má reproduktor na spodní hraně a pak nad displejem. Hrají dostatečně hlasitě, kvalita je spíše průměrná, nic co by překvapilo.
- hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: výkonu má dostatek
V útrobách mobilu je Dimensity 8550 Extreme od MediaTeku společně s 12GB RAM. Neočekávejte, že budete okupovat přední příčky výkonnostních žebříčků, avšak nouzi o výkon mít rozhodně nebudete. Běžné činnosti jsou svižné, a to včetně hraní. Na druhou stranu, při ceně kolem 20 tisíc korun už bychom očekávali přeci jen lepší procesor. Navíc je nezbytné říci, že při vyšší zátěži se mobil opravdu silně zahřívá, kdy jej v krajním případě ani nelze držet v ruce. Oceníte jistě velké 512GB úložiště typu UFS 3.1, ze kterého je po prvním zapnutí k dispozici 450 GB pro vaše data.
- na danou třídu dostačující výkon
- štědré úložiště i RAM
- vzhledem k ceně podprůměrný procesor
Výdrž baterie: mohlo být i lépe
Baterie má kapacitu 6 000 mAh, což je bohužel méně než u předchůdce, byť o 200 mAh. Každopádně je to o 700 mAh méně, než má identický model na čínském trhu. Škoda, ale musíme to brát tak, jak to v Evropě je. I s evropskou kapacitou se však výdrž pohybuje bezpečně kolem 2 celých dnů, což je velmi příjemné. Nabíjení může být rychlé až 80 W. Na bezdrátové nabíjení se již bohužel nedostalo, což je u mobilu kolem 20 tisíc korun skutečně velký nedostatek.
- slušná výdrž
- velmi rychlé nabíjení
- nepodporuje bezdrátové nabíjení
Konektivita: zkrátka kompletní
V oblasti konektivity se lze spolehnout na Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, GPS, GLONASS i Galileo, ale třeba také NFC či 5G. Telefon zvládá i dvě nanoSIM, případně je připraven i na eSIM. Vždy však mohou být aktivní pouze dvě SIM karty současně.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: tři skvělé foťáky
Nadějně je novinka vybavena po stránce fotoaparátů. Hlavní 200megapixelový snímač s optickou stabilizací doplňuje 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 50megapixelový teleobjektiv s možností 3,5× přiblížení. Kvalita fotek z hlavního snímače je velmi dobrá. Barvy jsou věrné, ostrost je po celé ploše a nedochází ke slévání detailů, samozřejmě vyjma nočních scén, kde kvalita poměrně rychle klesá.
Ultraširokoúhlý objektiv se hodí na venkovní scény a těží z vysokého rozlišení. Navíc je vybaven automatickým ostřením, díky čemuž poslouží i na focení maker. Teleobjektiv pak umožňuje 3,5× přiblížení bez ztráty kvality, snímky jsou plné detailů, jen už nesmíte přibližovat dále. Ačkoliv telefon k tomu vybízí, láká klidně na 120× zoom, ale pak už jde spíše o mazanice. Na druhou stranu, někdy by se hodilo i menší přiblížení a 3,5× je zbytečně moc. V takových chvílích se musíte spolehnout na digitální přiblížení z hlavního objektivu.
Kromě fotografií budete spokojeni i se záznamem videa, který je možný až ve 4K s 60 snímky za vteřinu, a to na všechny tři fotoaparáty. Video je klidné, záběry ostré a zvuk velmi slušný, vše je srozumitelné.
V průstřelu displeje je pak čelní 50megapixelová kamerka pro selfies, která kvalitou převážně potěší a nemusíte se obávat své výtvory sdílet.
- kvalitní hlavní snímač i teleobjektiv
- ultraširokoúhlý objektiv má autofocus
Software: kde jsou aktualizace?
Prostředí je založeno na Androidu 16 a nadstavbě ColorOS 16. Výsledek nevypadá zle, mimochodem jde o identické prostředí, které možná znáte z mobilů OnePlus. Přehlednost je dobrá, zvyknete si během několika dnů. Povedla se též optimalizace, vše funguje svižně, animace jsou líbivé a nikoliv trhané. V tomto ohledu není co vyčítat, stejně tak podpora ze strany výrobce je zatím dobrá. Aktuálně jsou v telefonu dubnové bezpečnostní záplaty, což nevěstí nic dobrého. Výrobce očividně aktualizace příliš neřeší. Přesto je slíbeno pět let velkých aktualizací systému a šest let bezpečnostních záplat.
- dobrá optimalizace
- aktualizace zabezpečení zatím nechodí
Zhodnocení
Oppo Reno16 Pro je telefon vyšší střední třídy, který se chlubí skvělým zpracováním, zvýšenou odolností a výbornou ergonomií. Upoutá vás kvalitní displej s malými rámečky či 512GB paměť. Sestava fotoaparátů snese opravdu přísná měřítka a směle konkuruje i prémiovému segmentu. Reputaci ale snižuje samotný výrobce, který nasadil naprosto nesmyslně vysokou cenu. Ta je vysoká i v akci, kdy mobil seženete za 19 tisíc korun. Bude vám totiž chybět výkonnější procesor, bezdrátové nabíjení či lepší softwarová podpora. Už jen kvůli těmto věcem to bude mít novinka na českém trhu nesmírně obtížné.
Konkurence
Ušetřit můžete nákupem Pixelu 10, kde budete mít lepší a delší softwarovou podporu. Na druhou stranu jeho procesor výkonem neuchvátí a spokojit se budete muset s menší interní pamětí.
Google Pixel 10 256 GB
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 970 mAh
Dále můžeme z kompaktních zařízení zmínit Samsung Galaxy S26, který vyjde na podobné peníze, ale nabídne například bezdrátové nabíjení a výrazně lepší softwarovou podporu. Má však menší baterii či poloviční interní paměť.
Samsung Galaxy S26 512 GB
|Rozměry
|149,6 × 71,7 × 7,2 mm, 167 g
|Displej
|AMOLED, 6,3" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Exynos 2600,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 300 mAh
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
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