Oppo uvádí nové Reno16 Pro na český trh. Jaké jsou naše první dojmy?

Oppo uvádí na evropský i český trh novinku vyšší střední třídy zvanou Reno16 Pro, kterou pro vás už několik dní testujeme v redakci. Příchod je to pro někoho vcelku náhlý, neboť před několika měsíci jsme se dočkali řady Reno15.
Model Reno16 Pro vás dokáže zaujmout čistým designem a na dnešní poměry i kompaktními rozměry pramenícími z 6,32" AMOLED displeje, který má jemné rozlišení, až 144Hz obnovovací frekvenci a velice malé rámečky. Ve výbavě figuruje i funkce Always-on, respektive Vždy na displeji. Ta má dvě volby. Buď tradiční, kde je čas i notifikace, nebo i s částečně viditelnou tapetou po vzoru Applu či Samsungu. Pokud však zvolíte tapetu, po několika vteřinách celý displej zhasne. Naopak standardní zobrazení času a notifikací s černým displejem je možné vidět neustále. Do displeje je integrována optická čtečka otisků prstů, funguje vcelku obstojně.
Oppo Reno16 Pro je matné a krásně kompaktní
Konstrukce telefonu je velmi zdařilá, ploché boky usnadňují pohodlné držení, záda mobilu jsou v námi testované černé variantě matná a takřka nepřitahují otisky prstů. Po levém boku se nachází méně obvyklá klávesa zvaná Snap Key. Ta funguje stejně jako třeba na mobilech OnePlus, lze ji přiřadit rychlou funkci, například vstup do fotoaparátu či spuštění svítilny. Samozřejmostí je odolnost proti vodě a prachu dle stupňů krytí IP68 a IP69
Výkon novince dodává procesor Dimensity 8550 Super s 12GB RAM a 512GB úložištěm typu UFS 3.1. Po prvním zapnutí máte k dispozici 450 GB pro vaše data. V současné době je v telefonu nejnovější Android 16 a nadstavba ColorOS, přičemž výrobce slibuje 5 velkých aktualizací a celkem 6 let bezpečnostních záplat, což je velmi pěkná nabídka. Na druhou stranu na samotné aktualizace Oppo příliš nehledí, v telefonu se totiž nyní na přelomu června a července nachází bezpečnostní záplaty platné k dubnu.
Fotografická výbava zahrnuje hlavní 200megapixelový snímač s optickou stabilizací, 50megapixelový teleobjektiv s optickou stabilizací a 3,5násobným zoomem a 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Pro milovníky autoportrétů je připravena 50megapixelová selfie kamerka. Mobil má baterii s kapacitou 6 000 mAh, což je méně než se očekávalo. Nabíjet lze výkonem až 80 W, avšak dalším zklamáním je absence bezdrátového nabíjení. Což je funkce v této kategorii u konkurence zcela běžná.
Nové Oppo Reno16 Pro vstoupí na český trh 1. července, přičemž cena bude opravdu hodně vysoká. Výrobce ji stanovil na 23 990 Kč. Vše zachraňuje jen počáteční slevová akce, která cenu srazí na 18 990 Kč. Novinku v redakci nadále testujeme a pokud vás o ní cokoliv zajímá, ptejte se na vše v diskuzi pod tímto článkem.
Technické parametry Oppo Reno16 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|151,2 × 72,4 × 8 mm, 187 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,32" (2 640 × 1 216 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 8450, , GPU: ano
|Paměť
|vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne, doba nabíjení: 0:53 hodin
|Dostupnost
|červen 2026, 23 990 Kč