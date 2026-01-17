Skvělé Oppo Find X9 znovu skladem! Zapojte se s novinkou do exkluzivní soutěže

Oppo Find X9 opět skladem
Nové Oppo Find X9 Pro patří mezi nejlépe vybavené telefony své třídy. Nabízí špičkový 6,78" OLED displej s vysokým jasem, rychlý čipset Dimensity 9500 a doslova obří baterii s kapacitou 7 500 mAh, která zvládne i několikadenní provoz. Navíc přidává jednu z nejpokročilejších fotosoustav současnosti – 50Mpx hlavní senzor a 200Mpx teleobjektiv s až 120x přiblížením laděný ve spolupráci s legendární značkou Hasselblad. Výsledkem jsou detailní snímky, přesné barvy a perfektní výkon i v noci.
- Oppo Find X9 od 19 990 Kč (běžně 24 990 Kč)
- Opoo Find X9 Pro od 24 990 Kč (běžně 31 990 Kč)
Vyhrajte vstupenky na očekávaný zápas v Praze
Značka mobilních telefonů OPPO a prodejce Mobil Pohotovost spojili síly a vyhlásili exkluzivní soutěž pro fotbalové fanoušky. Ve hře jsou dvě vstupenky na zápas Ligy mistrů mezi SK Slavia Praha a FC Barcelona, který se odehraje 21. ledna 2026 v Edenu. Zájemci se mohou zapojit na Instagramu obou společností, kde stačí sledovat oficiální profily a označit doprovod; vítěz bude vylosován v pondělí 19. ledna.
Jak vyhrát?
- Sleduj Instagram @oppo_cesko a @mobilpohotovostcz.
- Do komentáře pod soutěžní příspěvek označ parťáka, se kterým půjdeš fandit.
- Sdílej soutěž do stories pro větší šanci! (dobrovolné).