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Opozdilec dorazil. Samsung přivítal nový model Galaxy A27 s podporou paměťovek

Michal Pavlíček
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Opozdilec dorazil. Samsung přivítal nový model Galaxy A27 s podporou paměťovek
Fotografie: Samsung
  • 6,7" Super AMOLED displej má Full HD+ rozlišení i 120 Hz
  • Výkon obstarává Snapdragon 6 Gen 3
  • Hlavní 50Mpx fotoaparát doprovází 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv

Zatímco loni jsme se dočkali tří nových modelů řady Galaxy A dohromady, letos Samsung představil kousky Galaxy A57 a Galaxy A37 separátně. Na cenově dostupnější Galaxy A27 jsme si museli počkat o poznání déle (viz samsung.com). I tak přichází s velmi zajímavou výbavou a především cenou, která meziročně takřka nepovyrostla, což je zejména v letošním roce dobrou zprávou.

Samsung Galaxy A27

Začněme vzhledem, kde Samsung nic speciálního nevymýšlí a jen sjednocuje všechny své modely do obdobného vzhledu. Dominantou bude displej s 6,7", neboť jde o Super AMOLED panel s jemným Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará procesor Snapdragon 6 Gen 3, který je spjat s 6GB operační pamětí a 128GB úložištěm. Existuje však i verze 256+8 GB. V obou případech potěší možnost do telefonu vložit paměťovou kartu. Ačkoliv zde máme Super AMOLED displej, čtečka otisků prstů je připravena na pravém boku. Prostředí obstarává Android 16 a nadstavba One UI 8.5. Výrobce přitom garantuje 6 velkých aktualizací.

Samsung Galaxy A27

Sestava tří fotoaparátů na zadní straně dokáže upoutat pozornost. Hlavní snímač s 50 megapixely se totiž chlubí optickou stabilizací obrazu. Společnost mu dělá 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 2megapixelový makro snímač. Čelní kamerka ve výřezu displeje pracuje s 12megapixelovým rozlišením. Mezigeneračně se zhoršil zejména ultraširokoúhlý fotoaparát.

Samsung Galaxy A27

Ohledně baterie nepřekvapí kapacita 5 000 mAh ani 25W nabíjení, které je standardem u většiny Samsungů. V oblasti konektivity nechybí 5G, Bluetooth 5.1 či podpora NFC. V loňském roce se model Galaxy A26 mohl pyšnit poctivou zvýšenou odolností IP67. Letos se Samsung zřejmě vrací v čase a nasadil jen stupeň krytí IP64. S vodou se tak novinka nepřátelí.

Samsung Galaxy A27

Nový Samsung Galaxy A27 se již prodává na českém trhu, přičemž základní verze 128+6 GB vyjde na 7 990 Kč, což je meziroční zdražení jen o pětistovku. Větší paměťová varianta 256+8 GB je výrazně dražší, její cena činí 10 290 Kč.

Technické parametry Samsung Galaxy A27 256 + 8 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce162,4 × 78,2 × 7,8 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
DisplejSuper AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 6 Gen 3,
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSD
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostčerven 2026, 10 290 Kč
samsung.com,
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Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Zbytečný model s plno downgrade, A37 vyjde lépe cenově.
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Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Škoda toho ponížení ultra širokoúhlého fotoaparátu.
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