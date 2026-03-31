Pamatujete na Eurotel? O2 vzdává hold legendární reklamě pomocí AI

Je-li vám alespoň kolem 30 let, možná si ještě pamatujete na původní jména českých operátorů. Eurotel, Paegas a Oskar, to byl trojlístek, po kterém dnes už nezbylo ani památky. Všechna tři jména z trhu zmizela poté, co na náš trh dorazily nadnárodní společnosti O2, T-Mobile a Vodafone. Zmíněný Eurotel byl vůbec prvním českým mobilním operátorem, který své služby spustil již v roce 1991.
O 7 let později již byl Eurotel na trhu dobře zabydlený a především nabízel i tehdy moderní služby v sítích GSM. Nejen díky tomu počet uživatelů mobilních telefonů začal strmě růst. Jistě k tomu přispěla i velice zdařilá reklama, která ukazovala pohled na českou krajinu s vybranými dominantami, přičemž v pozadí hrála hudba od Ondřeje Soukupa proložená útržky hlasových hovorů. Vše pak podtrhl dnes již legendární slogan „Více ze života“.
Kapitola Eurotelu se na českém trhu uzavřela po 15 letech, v roce 2006 se změnil na O2. Od té doby nám již brzy uplyne 20 let a O2 tak letošní rok tráví oslavou 20letého působení na českém trhu. Do oka operátorovi padla právě 28 let stará reklama, která stále zůstala v paměti mnoha diváků. „K původnímu spotu jsme přistoupili s respektem jako k dědictví značky. Průzkum nám totiž ukázal, že téměř 30 % lidí ve věkové skupině 36–44 let si ho i po tolika letech pamatuje. Více než čtyři pětiny dotázaných považuje AI remake za dobrý nápad. To nám potvrdilo, že jsme trefili správný směr,“ říká David Daneš, ředitel marketingu O2.
Původní reklama Eurotelu z roku 1998
Pomyslné oživení původní reklamy proběhlo v rámci umělé inteligence, přičemž původní duch a myšlenka však zůstala zachována. Pouze došlo k proměně hlasového pozadí, kde již neuslyšíte jen útržky hlasových hovorů, ale například i hlasy virtuálních asistentů či navigací. Telefon už totiž po 28 letech dávno neslouží jen k hovorům.
Produkce za pomocí umělé inteligence má bez pochyby stále svoje limity. „Divácké testy v průběhu tvorby kampaně nám nicméně ukázaly, že pro diváka je nejdůležitější příběh a emoce,“ vysvětluje David Daneš. „Díky pretestování jsme již v přípravě dokázali některé záběry lépe odladit. Spot budeme i dál v průběhu kampaně vylepšovat podle zpětné vazby od diváků,“ dodá David Daneš.
Aktuální reklama od O2
„Umělá inteligence ovlivňuje i hudbu – dává inspiraci, umí nahradit celý orchestr nebo dokonale vyladit aranžmá. Jenže pořád musíte umět skládat a opravdu vycházet z hudby, ne z algoritmů,“ vysvětluje Ondřej Soukup, hudební skladatel a autor hudby O2 spotu. „AI je skvělý nástroj pro skladatele, ale bez lidského ucha zůstává jen prázdná melodie bez duše,“ dodává Soukup.
Celá kampaň má samozřejmě nejen nostalgickou část, ale hlavním sdělením je slogan „Nejlepší síť v Česku. Už dvacet let vás spojujeme. O2.“ O2 totiž nedávno získalo ocenění Ookla Speedtest Awards (viz speedtest.cnet) za nejlepší mobilní síť a nejrychlejší 5G v České republice za 2. pololetí 2025.