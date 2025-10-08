GPT-5 je nudný a postrádá osobnost. Nový model asistenta sklízí ostrou kritiku

Nový model asistenta ChatGPT (GPT-5) je venku teprve pár dnů a měl přinést průlom – zatímco předchozí modely měly nabízet informace jako od vysokoškoláka, GPT-5 se měl svými reakcemi a zkušenostmi pohybovat na úrovni profesionála s doktorským titulem. Výhodou je například nižší míra „halucinací“, tedy míra chybných odpovědí, které ovšem asistent předkládá s takovou mírou přesvědčivosti, že jen málokdo ihned odhalí, že jde o nepravdu či dokonce o zcela smyšlenou odpověď.
ChatGPT s novým modelem GPT-5 však příliš nepochodil, alespoň jak se zdá z prvních recenzí. Například na platformě Reddit už vzniklo hned několik skupin, ve kterých se nachází stovky komentářů o tom, jak je nový model nepovedený (viz reddit.com). Lidem vadí například nižší týdenní omezení i pro platící uživatele, ale hlavně jim chybí „osobnost“ asistenta. Nově jsou odpovědi stručnější, mnohdy i méně zábavné, respektive chybí jim „duše“ původních modelů, která byla mnohdy hravější a personalizovanější. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že odpovědi byly častěji mnohem stručnější a působily jako výtažek z encyklopedie, situace se však postupně lepší.
Na situaci okolo nového modelu reagoval i Sam Altman, výkonný ředitel společnosti OpenAI, která stojí za asistentem ChatGPT. Ten zmínil, že automatické přepínání mezi různými verzemi GPT-5 bylo dočasně nefunkční, díky čemuž se mohlo zdát, že jsou jeho odpovědi „sterilnější“ a zabraly delší dobu. Zároveň přidal možnost aktivace staršího režimu GPT-4o pro platící uživatele Plus, ovšem další starší modely dále chybí (například oblíbený GPT-4.5).
GPT-5 je možná nejpokročilejší model OpenAI se znalostmi doktoranda, ale zatraceně nudného.
Pokud jste platícím uživatelem Plus a chcete zpět alespoň GPT-4o, stačí zavítat do Nastavení, kde vyberete a zaškrtnete možnost „Zobrazit starší modely“. Na úvodní stránce poté stačí vybrat z rolovacího seznamu právě GPT-4o. OpenAI bude průběžně vyhodnocovat, jak aktivně je GPT-4o využíváno, a dle toho se rozhodne, zda tuto možnost ponechá trvale, nebo jen do doby, než se GPT-5 „polidští“.
OpenAI také zdvojnásobí limity pro platící uživatele (z 80 zpráv každé 3 hodiny na 160 zpráv), ovšem zvýšení je jen dočasné. V režimu GPT-5 Thinking lze odeslat týdně až 200 zpráv, poté se režim přepne na režim GPT-5, ChatGPT však i při dosažení limitu může (na pozadí) GPT-5 Thinking dále využívat, a to bez zásahu do týdenního limitu.