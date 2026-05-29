Ondřej Pohl
Nakupujte s umělou inteligencí. Košík vám umožní vybírat s ChatGPT
Fotografie: Google Gemini Nano Banana 2 (vytvořeno pomocí umělé inteligence)
  • Online supermarket Košík.cz oznámil plnou integraci své služby do prostředí ChatGPT
  • Zákazníci tak mohou kompletní nákup – od vyhledání surovin podle receptu až po zaplacení – vyřídit v rámci jediné konverzace s umělou inteligencí, aniž by museli otevírat webové stránky nebo mobilní aplikaci obchodu

Doba, kdy bylo nutné ručně klikat položku po položce do virtuálního košíku, se začíná stávat minulostí. Nová aplikace Košíku (kosik.cz) v rámci OpenAI Marketplace umožňuje uživatelům ChatGPT Plus propojit své nákupní účty přímo s chatovacím rozhraním. Propojení je intuitivní: uživatel jednoduše zadá zadání, jako je „naplánuj mi nákup na týden pro čtyřčlennou rodinu bez laktózy“ nebo „najdi ingredience na poctivé lasagne“, a umělá inteligence sama vybere vhodné produkty ze sortimentu Košíku.

Hlavní devizou nového řešení je kontextuální chápání nákupního seznamu. Pokud si s ChatGPT povídáte o tipech na zdravou večeři, chatbot vám rovnou nabídne, že potřebné suroviny přidá do košíku. Přímo v okně chatu pak uživatel vidí přehled položek, ceny i stav objednávky v designu, na který je zvyklý z klasického webu.

Ačkoliv v současnosti tvoří objednávky přes AI asistenty jen zlomky procenta z celkového objemu, Košík má ambiciózní plány. Do roku 2030 firma očekává, že prostřednictvím nástrojů umělé inteligence bude realizováno až 15 % všech objednávek. Tento odhad opírá o rychlý vývoj tzv. nákupních agentů – autonomních systémů, které budou schopny samy hlídat ceny, doplňovat docházející zásoby v lednici nebo vyřizovat reklamace.

