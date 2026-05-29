Nakupujte s umělou inteligencí. Košík vám umožní vybírat s ChatGPT

Doba, kdy bylo nutné ručně klikat položku po položce do virtuálního košíku, se začíná stávat minulostí. Nová aplikace Košíku (kosik.cz) v rámci OpenAI Marketplace umožňuje uživatelům ChatGPT Plus propojit své nákupní účty přímo s chatovacím rozhraním. Propojení je intuitivní: uživatel jednoduše zadá zadání, jako je „naplánuj mi nákup na týden pro čtyřčlennou rodinu bez laktózy“ nebo „najdi ingredience na poctivé lasagne“, a umělá inteligence sama vybere vhodné produkty ze sortimentu Košíku.
Hlavní devizou nového řešení je kontextuální chápání nákupního seznamu. Pokud si s ChatGPT povídáte o tipech na zdravou večeři, chatbot vám rovnou nabídne, že potřebné suroviny přidá do košíku. Přímo v okně chatu pak uživatel vidí přehled položek, ceny i stav objednávky v designu, na který je zvyklý z klasického webu.
Ačkoliv v současnosti tvoří objednávky přes AI asistenty jen zlomky procenta z celkového objemu, Košík má ambiciózní plány. Do roku 2030 firma očekává, že prostřednictvím nástrojů umělé inteligence bude realizováno až 15 % všech objednávek. Tento odhad opírá o rychlý vývoj tzv. nákupních agentů – autonomních systémů, které budou schopny samy hlídat ceny, doplňovat docházející zásoby v lednici nebo vyřizovat reklamace.