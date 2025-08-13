OpenAI couvá, platícím uživatelům zpřístupňuje většinu starších modelů GPT

OpenAI zažívá od oficiálního představení doposud svého nejvýkonnějšího modelu GPT-5 krušné chvilky, kdy je pod náporem (primárně platících) uživatelů, kteří hromadně vyhrožují odchodem. Chtělo by se říci, že nejeden z vrcholných manažerů společnosti se v posledních dnech lehce zapotil, a s aktuálně vysokými teplotami to tolik nesouvisí.
Uživatelé ChatGPT zuří – GPT-5 je nudný a postrádá „osobnost“, hromadně vyhrožují odchodem
Vše stojí a padá na algoritmu, který měl v rámci GPT-5 automaticky rozhodovat o tom, jaký submodel se použije, aby uživatel dostal co možná nejrychlejší a nejrelevantnější odpověď. Ten však dle informací nefungoval dle předpokladů a mnoho uživatelů si tak stěžovalo, například na Redditu, že je automatický model pomalý a zcela postrádá vlastní osobnost, což byla jedna z výhod modelu GPT-4o. OpenAI se pod tlakem rozhodlo tento model (platícím uživatelům) navrátit, aby tak společnost sledovala, jak často je využíván.
To ale není vše, nově se OpenAI rozhodlo, že zpřístupní submodely GPT-5 pro manuální výběr. Aktuálně tak mají na výběr (kromě režimu Auto) také modely Fast, Thinking mini, Thinking a Pro, který je však pouze pro uživatele tarifu ChatGPT Pro za 200 dolarů měsíčně. Rovněž zpřístupnil i další starší modely, které uživatelům dle četných ohlasů velmi scházely – konkrétně jde (kromě modelu GPT-4o) také o modely GPT-4.1, o3 a o4-mini. Nedostalo se tak jen na model GPT-4.5, a to primárně kvůli jeho finanční náročnosti. Ten by měl zůstat jen jako alternativa pro uživatele tarifu Pro. ChatGPT si zaslouží pochvalu za to, že nové submodely označilo poměrně srozumitelně, na rozdíl od situace, která panovala v názvosloví starších modelů. Ty však OpenAI pro jistotu označuje stejně jako dříve, protože si uživatelé na toto pojmenování už zvykli.
Pokud jste platícím uživatelem a chcete si vybírat ze starších modelů, stačí zavítat do Nastavení, kde potvrdíte možnost „Show additional models“ (resp. „Zobrazit starší modely“).
Nutno poznamenat, že GPT-5 není ani po několika dnech od uvedení ve skvělé formě. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že některé odpovědi nedávají smysl a model se chová, jako kdyby využíval několik let staré informace. Problém mu dělá i čeština, což u modelů GPT-4o neplatí.