MediaTek šlápl do AI. Nový Dimensity 8550 dostal turbo pro Gemini

MediaTek (viz mediatek.com) představuje čipset Dimensity 8550, jenž navazuje na předchůdce Dimensity 8500, přičemž si zachovává stejnou architekturu, ale posouvá možnosti v oblasti umělé inteligence přímo v zařízení. Ačkoliv novinka nadále spoléhá na neurální procesorovou jednotku NPU 880, klíčovým vylepšením je implementace softwarového a hardwarového řešení LLM Booster. Jak píší kolegové z gsmarena.com (viz gsmarena.com), tato technologie je totiž navržena tak, aby maximalizovala efektivitu při práci s velkými jazykovými modely. Spolu s tím přichází plná podpora pro Google Gemini Nano V3, nejnovější generaci úsporného AI modelu od Googlu, který běží lokálně v telefonu bez nutnosti neustálého připojení ke cloudu.
V oblasti hrubého výpočetního výkonu sází MediaTek na osvědčený koncept „all-big cores“, tedy architekturu složenou výhradně z velkých jader. Čip je vyroben pokročilým 4nm procesem (TSMC N4P) a jeho procesorová část obsahuje osm jader Cortex-A725. Hlavní roli hraje jedno dominantní jádro taktované až na 3,4 GHz, které doplňuje trojice výkonných jader s frekvencí až 3,2 GHz a čtyři efektivnější jádra běžící na 2,2 GHz.
O grafický výstup se stará čip Mali-G720 MC8, který bez problémů zvládne displeje s rozlišením 1440p+ a podporuje u nich obnovovací frekvenci až 144 Hz. Dimensity 8550 podporuje také rychlé RAM typu LPDDR5X a moderní úložiště typu UFS 4.0. Z hlediska bezdrátové konektivity je čipset vybaven 5G modemem s podporou režimu Dual SIM Dual Active (DSDA), Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.4.
Nový procesor se na trh dostává okamžitě. Prvním chytrým telefonem, který Dimensity 8550 oficiálně pohání, se stal model Honor 600 Pro, který byl v těchto dnech představen pro čínský trh.
Specifikace procesoru Dimensity 8550
|Komponenta
|Klíčové specifikace
|Procesor
|8 jader (všechna typu Cortex-A725): 1× 3,4 GHz + 3× 3,2 GHz + 4× 2,2 GHz
|Grafika
|Arm Mali-G720 MC8
|Umělá inteligence (AI)
|NPU 880 s funkcí LLM Booster a podporou Google Gemini Nano V3
|Paměť a úložiště
|RAM LPDDR5X (9 600 Mb/s), úložiště typu UFS 4.0
|Displej
|Rozlišení až WQHD+ při frekvenci 144 Hz, podpora dvou displejů
|Fotoaparát a video
|Podpora až 320Mpx senzoru, natáčení i přehrávání videa ve 4K při 60 fps (včetně kodeku AV1)
|Konektivita
|5G (Dual SIM, obě karty aktivní naráz), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
|Navigace (GNSS)
|GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC