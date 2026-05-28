MediaTek šlápl do AI. Nový Dimensity 8550 dostal turbo pro Gemini

Marek Vacovský
Fotografie: MediaTek
  • Společnost MediaTek představila inovovaný 4nm čipset Dimensity 8550, který přímo navazuje na dřívější model 8500
  • Hlavní technologickou novinkou je integrace nástroje LLM Booster a nativní podpora pro pokročilý model umělé inteligence Gemini Nano V3
  • Prvním komerčně dostupným smartphonem s tímto procesorem se stává Honor 600 Pro

MediaTek (viz mediatek.com) představuje čipset Dimensity 8550, jenž navazuje na předchůdce Dimensity 8500, přičemž si zachovává stejnou architekturu, ale posouvá možnosti v oblasti umělé inteligence přímo v zařízení. Ačkoliv novinka nadále spoléhá na neurální procesorovou jednotku NPU 880, klíčovým vylepšením je implementace softwarového a hardwarového řešení LLM Booster. Jak píší kolegové z gsmarena.com (viz gsmarena.com), tato technologie je totiž navržena tak, aby maximalizovala efektivitu při práci s velkými jazykovými modely. Spolu s tím přichází plná podpora pro Google Gemini Nano V3, nejnovější generaci úsporného AI modelu od Googlu, který běží lokálně v telefonu bez nutnosti neustálého připojení ke cloudu.

V oblasti hrubého výpočetního výkonu sází MediaTek na osvědčený koncept „all-big cores“, tedy architekturu složenou výhradně z velkých jader. Čip je vyroben pokročilým 4nm procesem (TSMC N4P) a jeho procesorová část obsahuje osm jader Cortex-A725. Hlavní roli hraje jedno dominantní jádro taktované až na 3,4 GHz, které doplňuje trojice výkonných jader s frekvencí až 3,2 GHz a čtyři efektivnější jádra běžící na 2,2 GHz.

O grafický výstup se stará čip Mali-G720 MC8, který bez problémů zvládne displeje s rozlišením 1440p+ a podporuje u nich obnovovací frekvenci až 144 Hz. Dimensity 8550 podporuje také rychlé RAM typu LPDDR5X a moderní úložiště typu UFS 4.0. Z hlediska bezdrátové konektivity je čipset vybaven 5G modemem s podporou režimu Dual SIM Dual Active (DSDA), Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.4.

Nový procesor se na trh dostává okamžitě. Prvním chytrým telefonem, který Dimensity 8550 oficiálně pohání, se stal model Honor 600 Pro, který byl v těchto dnech představen pro čínský trh.

Specifikace procesoru Dimensity 8550


Komponenta Klíčové specifikace
Procesor 8 jader (všechna typu Cortex-A725): 1× 3,4 GHz + 3× 3,2 GHz + 4× 2,2 GHz
Grafika Arm Mali-G720 MC8
Umělá inteligence (AI) NPU 880 s funkcí LLM Booster a podporou Google Gemini Nano V3
Paměť a úložiště RAM LPDDR5X (9 600 Mb/s), úložiště typu UFS 4.0
Displej Rozlišení až WQHD+ při frekvenci 144 Hz, podpora dvou displejů
Fotoaparát a video Podpora až 320Mpx senzoru, natáčení i přehrávání videa ve 4K při 60 fps (včetně kodeku AV1)
Konektivita 5G (Dual SIM, obě karty aktivní naráz), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
Navigace (GNSS) GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC
