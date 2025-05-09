OnePlus ukončuje spolupráci s Hasselbladem. Představuje vlastní DetailMax Engine

OnePlus na oficiálním komunitním fóru oznámilo, že se chystá napsat další kapitolu své fotografické cesty. Po pěti letech úzké spolupráce s legendární značkou Hasselblad (od řady OnePlus 9) přechází výrobce na vlastní řešení. To dostalo název OnePlus DetailMax Engine a má být základem budoucích fotomobilů značky.
Cílem značky má být nabídnout co nejvěrnější a nejjasnější zachycení reality. OnePlus přitom dodává, že vychází kromě jiného z rozhovorů s uživateli po celém světě. DetailMax Engine má každopádně stavět na moderních algoritmech výpočetní fotografie. Namísto „umělých“ triků či efektů využívá má využít rostoucí výkon čipů k analýze a zpracování dat. Konkrétnější však značka nebyla.