Marek Vacovský
OnePlus ukončuje spolupráci s Hasselbladem. Představuje vlastní DetailMax Engine
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • OnePlus ukončuje po pěti letech spolupráci s Hasselbladem a představuje vlastní obrazový engine DetailMax Engine
  • Cílem je maximální zachycení reality

OnePlus na oficiálním komunitním fóru oznámilo, že se chystá napsat další kapitolu své fotografické cesty. Po pěti letech úzké spolupráce s legendární značkou Hasselblad (od řady OnePlus 9) přechází výrobce na vlastní řešení. To dostalo název OnePlus DetailMax Engine a má být základem budoucích fotomobilů značky.


Cílem značky má být nabídnout co nejvěrnější a nejjasnější zachycení reality. OnePlus přitom dodává, že vychází kromě jiného z rozhovorů s uživateli po celém světě. DetailMax Engine má každopádně stavět na moderních algoritmech výpočetní fotografie. Namísto „umělých“ triků či efektů využívá má využít rostoucí výkon čipů k analýze a zpracování dat. Konkrétnější však značka nebyla.

Nový engine je podle vyjádření OnePlus zatím ve fázi prototypu. DetailMax Engine se ovšem poprvé představí již brzy – v příštím vlajkovém modelu značky, kterým bude OnePlus 15.
