OnePlus chystá další novinky. Těšit se můžeme na mobil i hodinky

OnePlus začal lákat na dva nové produkty, které by měly zamířit na trh (viz oneplus.com). Konkrétně se jedná o smartphone OnePlus 15R a novou generaci chytrých hodinek, u kterých prozatím není známé jméno.
Model s přídomkem „R“ u OnePlus tradičně představuje výkonnou variantu s agresivnější cenovkou, která si zachovává mnoho klíčových specifikací vlajkové lodi, ale v některých ohledech mírně ustupuje, aby byla dostupnější pro širší spektrum zákazníků. Předchozí modely řady R si získaly oblibu právě pro skvělý poměr cena/výkon.
Interní informace a spekulace, zejména z asijských trhů, naznačují, že by OnePlus 15R mohl být globální verzí OnePlus Ace 6. Právě tento model ve své domovině zaujal uživatele nečekaně větší kapacitou baterie, než jakou nabízí vlajkový OnePlus 15. Zatímco vlajková loď se chlubí nadprůměrnou 7 300mAh baterií, Ace 6 ji překonává s kapacitou 7 800 mAh. Očekává se, že 15R bude i nadále disponovat prvotřídním displejem a rychlým nabíjením, což jsou pravidelné trumfy modelů OnePlus.
Souběžně s novým smartphonem výrobce láká i na uvedení dalších chytrých hodinek. Mohlo by jít o nástupce veskrze povedené řady OnePlus Watch 3? která se pyšnila systémem WearOS a dlouhou výdrží.
Podrobnosti o výbavě hodinek výrobce zatím neprozradil, je však zřejmé, že se obou novinek dočkáme společně, a to ještě do konce letošního roku.