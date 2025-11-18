mobilenet.cz na sociálních sítích

OnePlus chystá další novinky. Těšit se můžeme na mobil i hodinky

Michal Pavlíček
OnePlus chystá další novinky. Těšit se můžeme na mobil i hodinky
Fotografie: OnePlus
  • OnePlus představí model 15R s velkou baterií
  • Chytré hodinky by mohly navázat na modelovou řadu Watch 3

OnePlus začal lákat na dva nové produkty, které by měly zamířit na trh (viz oneplus.com). Konkrétně se jedná o smartphone OnePlus 15R a novou generaci chytrých hodinek, u kterých prozatím není známé jméno.

OnePlus 15R
Oficiální ukázka chystaného OnePlus 15R s typickým novým foto modulem

Model s přídomkem „R“ u OnePlus tradičně představuje výkonnou variantu s agresivnější cenovkou, která si zachovává mnoho klíčových specifikací vlajkové lodi, ale v některých ohledech mírně ustupuje, aby byla dostupnější pro širší spektrum zákazníků. Předchozí modely řady R si získaly oblibu právě pro skvělý poměr cena/výkon.

Recenze OnePlus 15 – Krůček od dokonalosti
Přečtěte si také

Recenze OnePlus 15 – Krůček od dokonalosti

Interní informace a spekulace, zejména z asijských trhů, naznačují, že by OnePlus 15R mohl být globální verzí OnePlus Ace 6. Právě tento model ve své domovině zaujal uživatele nečekaně větší kapacitou baterie, než jakou nabízí vlajkový OnePlus 15. Zatímco vlajková loď se chlubí nadprůměrnou 7 300mAh baterií, Ace 6 ji překonává s kapacitou 7 800 mAh. Očekává se, že 15R bude i nadále disponovat prvotřídním displejem a rychlým nabíjením, což jsou pravidelné trumfy modelů OnePlus.

OnePlus Watch
Výrobce láká i na blíže nespecifikované chytré hodinky

Souběžně s novým smartphonem výrobce láká i na uvedení dalších chytrých hodinek. Mohlo by jít o nástupce veskrze povedené řady OnePlus Watch 3? která se pyšnila systémem WearOS a dlouhou výdrží.

Podrobnosti o výbavě hodinek výrobce zatím neprozradil, je však zřejmé, že se obou novinek dočkáme společně, a to ještě do konce letošního roku.

oneplus.com
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze