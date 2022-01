OnePlus 10 Pro představeno a Apple pod palbou operátorů

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Operátoři v otevřeném dopise bojují proti Applu, Čech vyhrál prestižní fotosoutěž a Honor nebo OnePlus pro nás mají špičkově vybavené telefony. Vítejte u mNews.

OnePlus 10 Pro konečně představeno

OnePlus nám netrpělivě servírovalo detaily nové chystané vlajkové lodi s předstihem. Nyní už však máme všechny potřebné informace. OnePlus 10 Pro splňuje vše, co byste čekali. O výkon se stará Snapdragon 8 Gen1, baterii s kapacitou 5 000 mAh nabijete výkonem až 80 W, případně bezdrátově 50 W. Velký AMOLED panel láká na druhou generaci proměnlivé frekvence, která zvládá rozsah 1 až 120 Hz, a má tak šetřit baterii. Na zádech je trojice fotoaparátů a mě určitě zaujal 50Mpx ultraširokoúhlý snímač s rozsahem 150 stupňů. Na to jsem tedy vážně zvědavý, ovšem telefon zatím míří pouze do Číny a globální dostupnost oznámena nebyla.

Honor Magic V je výkonná skládačka

Na pondělní konferenci, kterou jsme vám přinesli v komentované podobě, Honor představil vedle nové verze operačního systému a chytrých hodinek především vlajkový skládací telefon Magic V. Ten má podobnou konstrukci jako Galaxy Z Fold3. V zavřeném stavu jde o na první pohled o běžný telefon s displejem o poměru stran 21:9. Po otevření však získáte velký 7,9" displej s téměř čtvercovým poměrem. Snapdragon 8 Gen1 slibuje spoustu výkonu, nechybí rychlonabíjení a trojice fotoaparátů o 50 megapixelech vypadá dost schopně. Ani zde nevíme, kdy a jestli vůbec se telefon podívá mimo Čínu.

Operátoři brojí proti Applu

Funkce Private Relay, která je právě v beta testování pro iOS 15, spustila vlnu nevole mezi operátory, kteří napsali proti Applu otevřený dopis. Zmíněná služba totiž při prohlížení webu v Safari dokonale skryje vaši identitu, podobně jako v případě použití VPN. Problémem je právě široká dostupnosti a snadnost užití služby, pokud ji Apple vestaví přímo do systému. Za zmínku také stojí, že do některých zemí se služba vůbec nechystá, typicky třeba do Číny.

Čech vyhrál fotosoutěž Huawei

V pátém ročníku fotografické soutěže NEXT-IMAGE Awards, kde snímky oceňuje profesionální porota, získal hlavní cenu Zdeněk Dvořák. Soutěž pořádá Huawei a jak byste čekali, soutěžní snímky jsou focené telefonem. Za pozornost rozhodně stojí, že úspěšná série fotek z porodu vznikla dnes už stařičkým mobilem Huawei P9.

Také by vám nemělo uniknout jedno významné výročí. Před 15 lety byl totiž světu představen vůbec první iPhone. O tom a dalších novinkách se dozvíte na mobilenet.cz.