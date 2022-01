Mobilní operátoři zbrojí proti nové bezpečnostní funkci Applu podobné VPN

Jedna ze zajímavějších nedávno představených funkcí cloudového úložiště od Applu s označením Private Relay čelí kritice ze strany některých mobilních operátorů. Podle telegraph.co.uk podepsali operátoři Vodafone, Telefonica a T-Mobile otevřený dopis proti zpřístupnění zmíněné funkce.

V minulém roce představená funkce Private Relay, která je momentálně dostupná pouze v rámci beta testování možností iOS 15, funguje podobně jako VPN. Uživatelé využívající Private Relay tak při prohlížení internetu skrze proprietární prohlížeč Safari od Applu skryjí svou identitu, která zůstane neznámá nejen operátorům, ale dokonce i samotnému Applu.

V iOS 15.2 je funkce Private Relay defaultně deaktivovaná, Apple však naznačil, že by se v budoucnu mohlo jednat o nový standard (jakmile je dokončeno beta testování), který zvýší soukromí uživatelů. V čem je tedy Private Relay jiné oproti VPN a proč proti němu zbrojí mobilní operátoři?

Podobně jako se Facebooku a dalším společnostem nelíbí funkce omezení sledování aktivity uživatele na internetu (mimo samotnou aplikaci), představuje Private Relay pro operátory ztrátu kontroly nad velkým množstvím pro ně důležitých dat, na základě nichž mohou nabízet uživatelům další služby. V otevřeném dopise pak například varují i před tím, že Private Relay ohrozí digitální svrchovanost Evropy. Někteří uživatelé v Evropě i USA již dokonce zaznamenali, že jim operátor využití funkce Private Relay znemožnil, viz příspěvky na Twitteru.

Here’s what it shows when you click the “Learn More” pic.twitter.com/Xb9QyF67Am