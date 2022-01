Prestižní světovou fotografickou soutěž vyhrál Čech, fotil telefonem starým 6 let

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

NEXT-IMAGE Awards je největší soutěžní událostí pro amatérské fotografy, kteří vytváří svá díla pomocí chytrého telefonu. Od založení v roce 2017 už oslovila přes 3 260 000 nadšenců do fotografie, a představuje tak ideální prostor pro kreativitu v rámci deseti soutěžních kategorií pro zájemce z celého světa.

Tři výherci hlavní ceny s názvem „Global Prize“, z nichž jedním je právě Zdeněk Dvořák, kromě ocenění certifikátem získají vlastní NEXT-IMAGE Creation fund v hodnotě 10 000 amerických dolarů na podporu jejich budoucí umělecké tvorby a rozvoj fotografického potenciálu. Ačkoli jde o amatérskou soutěž, mezi porotci najdete opravdové špičky v oboru, jako je kanadský fotograf extrémních sportů Reuben Krabbe, zakladatel šanghajského centra fotografie a držitel Pulitzerovy ceny Liu Heung Shinga nebo uznávaná umělecká kritička z Velké Británie Karen Smith.

Fotograf samouk

Složení poroty bylo jedním z mnoha důvodů, proč se Zdeněk Dvořák do soutěže přihlásil. „Jsem fotograf samouk, který prošel několika kurzy, ale hlavně jsem se učil metodou pokus omyl. Nyní se živím převážně focením dětí ve školkách a fotografováním svateb. Globální soutěž Huawei NEXT-IMAGE Awards sleduji několik let. Do soutěže jsem se přihlásil zejména proto, že jsem již roky věrným uživatelem Huawei. Fotky dokumentující porod jsem pořizoval dnes již stařičkým Huawei P9. Byl to můj první dobrý fotomobil. Mám ho pořád doma a nikdy se ho nezbavím. Vždy, když ho uvidím, připomene mi ten den a i toto vítězství. Na soutěži mě mimo jiné lákalo i to, že je porota složená z odborníků a nejde pouze o hlasy uživatelů,” říká.

Téma letošní soutěže bylo „Spolu jsme lepší” a fotografie pana Dvořáka toto téma naprosto vystihují. „Přihlásil jsem celý set, který zachycuje více jak 30 hodin, než se dcera narodila. To se jednou fotografií zachytit nedá. Měl jsem tu výhodu, že už jsem jednou u porodu byl, věděl jsem tak, co asi přijde,“ doplňuje pan Dvořák.

Fotografie by měly vyprávět příběh a vyvolávat emoce

Soutěž dává fotografům prostor ke značné kreativitě. Účastníci se mohou přihlásit do deseti kategorií, v rámci kterých mohou ukázat své dovednosti skrze zkoumání různých perspektiv, formátů a světelných podmínek. „Jedním z důvodů, proč jsem se do soutěže přihlásil, bylo i to, že zde dostávají prostor jiné fotografie než dokonalé krajiny, portréty a jiné styly fotek, kterých je Instagram přesycený. Kategorii Storyteller mám nejraději. Rád vykládám příběhy skrze sety fotografií. Baví mě pracovat na konceptu a více nad obsahem přemýšlet. S obsahem a příběhem jsem se naučil skvěle pracovat díky projektu Week of Life, ve kterém jsou zapojeni fotografové z cca 50 zemí včetně Číny. Díky nabraným zkušenostem jsem kompozičně uvažoval tak, abych zachytil emoce a prostředí. Chtěl jsem jít do většího celku a zároveň i do detailu, aby byl set fotografií pestrý a vypovídající. Využil jsem zde hlavně svoje vidění světa a spoléhal se na telefon, který na rozdíl od profesionálního fotoaparátu zachoval intimitu těchto okamžiků,“ vysvětluje pan Dvořák.

Fotografie pana Dvořáka vybočují i tím, že jsou černobílé. Černobílá barevnost je symbolická v tom smyslu, že je pan Dvořák milovníkem dokumentárních filmů a fotografování skoro třicetihodinového porodu své dcery pro něj bylo velkým životním dílem. Protože, jak sám říká, co je na světě víc, než že se stanete otcem a vaše žena matkou. „Nejprve jsem si chtěl nechat fotografie pro sebe, ale přišlo mi škoda je neposlat dál. Vyvolávaly ve mě emoce a já tím chtěl ocenit svoji ženu, která to celé snášela i v takto napjatých okamžicích. Když držíte ženu za ruku a ona má zrovna kontrakce, pere se ve vás role partnera, otce a zároveň fotografa, který je duší dokumentarista. Fakt, že fotografie zaujaly, je asi dobré znamení kladných emocí,” dodává.