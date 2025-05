Samsung potvrzuje One UI 8.0. Víme, jaké modely ho nabídnou jako první

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jihokorejský Samsung pomalu dokončuje opožděnou aktualizaci na One UI 7, které je založeno na Androidu 15, čímž si výrobce může odškrtnout opravdu velký dluh vůči uživatelům. Pozornost tak bude směřovat k další velké aktualizaci, která přinese One UI 8, které bude nepřekvapivě založeno na Androidu 16. Samsung již oficiálně oznámil (viz samsung.com) zahájení veřejného testování. Podmínkou pro vstup do beta programu je vlastnění jednoho z modelů řady Galaxy S25, jmenovitě jde o Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra. Nejnovější přírůstek v podobě Galaxy S25 Edge podporován pro beta program není.

Navíc se beta program a následné testování nevztahuje na celý svět. Musíte být z Německa, Velké Británie, Jižní Koreji nebo USA. Celé testování je však primárně určeno vývojářům, neboť software může obsahovat i zásadní chyby a prozatím se nehodí pro každodenní používání ve vašem primárním mobilu.

Samsung současně potvrdil, že finální verze One UI 8 se prvně objeví na nové generaci mobilů s ohebnými displeji, což budou s největší pravděpodobností kousky Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7. Tyto kousky by se měly představit během července. Následně dojde ke spuštění další velké vlny aktualizací, kdy se One UI 8 s Androidem 16 dostane na starší kousky a první na řadu přijde logicky letošní řada Galaxy S25. Pokud by pak vše šlo tak, jak má, lze očekávat, že všechna podporovaná zařízení by aktualizaci měla obdržet v průběhu srpna a září letošního roku.

Podstatné je říci, že nepůjde o aktualizaci přinášející tolik velkých proměn jako v případě One UI 7. Samsung bude spíše ladit nově zavedené funkce, ať už jde o Now Bar, Now Brief, nebo Galaxy AI.