Kdy dorazí One UI 8.5 na starší Samsungy? Aktualizace začne koncem měsíce

Samsung v loňském roce na desítky svých modelů společně s Androidem 16 přinesl nadstavbu One UI 8.0, kterou se v první polovině roku 2026 rozhodl pomyslně doladit verzí One UI 8.5. Ta si premiéru odbyla společně s řadou Galaxy S26, avšak kromě této trojice modelů se s ní setkáte už jen u dalších novinek v podobě modelů Galaxy A57 a Galaxy A37.
Uživatelé starších modelů musí nadále čekat, maximálně sledovat, jak na vybraných modelech řady Galaxy S probíhá beta testování. Žádné konkrétní informace, kdy by mohly aktualizace dorazit, Samsung neposkytl. Nečekané rozuzlení však zcela náhodou poskytla oficiální podpora Samsungu na webových stránkách. O všem informuje na sociální síti X uživatel CID (viz x.com).
🚨 Samsung voluntarily confirmed Galaxy S25 One UI 8.5 official rollout dates 😳— CID (@theonecid) April 13, 2026
April 30 - South Korea
May 4 - Global rollout pic.twitter.com/qhKlMFU37U
Na dotaz, kdy dorazí 9. beta verze One UI 8.5, se dočkal odpovědi, kdy by měla být vydána stabilní, jinými slovy finální verze One UI 8.5 pro řadu Galaxy S25. Stane se tak 30. dubna v Jižní Koreji a 4. května globálně. Další podrobnosti již neznáme a je otázkou, zda se dočká skutečně celá modelová řada Galaxy S25, nebo nejprve jen původní trojlístek a „opozdilci“ Galaxy S25 Edge a Galaxy S25 FE později.
Pakliže by se výše pospané termíny potvrdily, měli by se čeští uživatelé modelů Galaxy S25 dočkat aktualizace hned v prvním květnovém týdnu. Další řady jako Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22 či posledních několik generací skládaček by se pak měly dočkat v následujících týdnech. Na oficiální potvrzení si však budeme muset počkat.