Samsung odstartoval beta program One UI 9 pro řadu Galaxy S26

Zatímco technologický svět upírá zraky k dnešní konferenci Google I/O, Samsung nečekaně převzal iniciativu. Jihokorejský gigant totiž právě oficiálně oznámil (viz samsung.com) spuštění beta testování nadstavby One UI 9, založené na připravovaném Androidu 17, pro své aktuální vlajkové lodi řady Galaxy S26.
Testování One UI 9 každopádně začíná již tento týden s tím, že do programu se mohou zapojit majitelé modelů řady Galaxy S26 ve vybraných regionech, mezi které patří USA, Velká Británie, Německo, Polsko, Jižní Korea či Indie. Registrace pak probíhá tradičně skrze aplikaci Samsung Members.
Jednou z nejviditelnějších novinek má být integrace nástroje Creative Studio AI přímo do kontaktů. Uživatelé si díky tomu budou moci vytvářet unikátní umělecké profilové karty pomocí AI. Výraznou proměnou údajně projde také Panel rychlého nastavení. Ten po vzoru moderních trendů odděluje ovládací prvky pro jas displeje, hlasitost zvuku a multimediální přehrávač do samostatných, lépe přístupných sekcí. Milovníci digitálního zápisníku Samsung Notes se pak dočkají nových stylů per a dalších novinek pro lepší personalizaci svých poznámek.
Zásadní inovací pak má být (viz gsmarena.com) systém automatické detekce podezřelé aktivity. One UI 9 totiž dokáže v reálném čase identifikovat rizikové aplikace, zablokovat jejich spuštění či instalaci nebezpečných souborů a doporučit uživateli konkrétní kroky k zabezpečení zařízení.