Ohebný telefon pro masy? Samsung možná připravuje levnější model

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Telefony s ohebnými displeji jsou mezi námi zhruba 4 roky a zcela nejaktivnější je na tomto poli Samsung. Ten již několik posledních let drží dokonce hned dvě řady: Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip. Zatímco prvně jmenované přináší velký ohebný displej a zpravidla špičkovou výbavu, druhá sází na véčkovou konstrukci a o něco příznivější cenu. I ta však nadále výrazně převyšuje hranici 20 tisíc korun, což znamená, že telefon rozhodně není dostupný širokým masám.

Samsung však chce v příštím roce výrazně navýšit prodeje zařízení s ohebným displejem a jistě si je sám vědom, že pouze s drahými modely to bude cesta nesnadná, ne-li takřka nemožná. Do hry tak dle sammobile.com vstupuje možnost vzniku cenově dostupnějšího Samsungu Galaxy s ohebným displejem, který by spadal do střední třídy. Můžeme si zaspekulovat, že by takové zařízení po příchodu na trh stálo do 15 tisíc korun.

Jihokorejský výrobce by tak vytvořil třetí řadu ohebných produktů, avšak je také možné, že by využil v poslední době oblíbený přívlastek Fan Edition. Nebylo by nějak velkým překvapením, kdybychom se kupříkladu během příštího roku dočkali Galaxy Z Flip6 FE, který by vypadal podobně jako klasický Flip, ale třeba měl slabší procesor nebo menší venkovní displej. Ostatně podobný princip si letos zkusila Motorola, která kromě vlajkového ohebného modelu Razr 40 Ultra přichystala i Razr 40 s menším venkovním displejem.