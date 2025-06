Ohebný Samsung Galaxy Z Flip7 FE by mohl útočit cenou. Jaká by mohla být?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung patří již bezmála 6 let mezi výrobce, kteří byli na samém počátku telefonů s ohebnými displeji. Od té doby vesměs vydává každý rok dva nové modely ve dvou řadách, kdy se ale zejména v posledních letech nic dramaticky nemění. Především nedochází ke zlevňování těchto typů mobilů, pokud opomeneme výprodejové kousky. Nadále tak platilo, že i za dostupnější véčkový model jste u Samsungu zpravidla museli zaplatit kolem 25 tisíc korun či více. Samozřejmě nezahrnujeme do toho mnohé slevové akce.

Na tom by se už v letošním roce mohlo ledacos změnit. Začněme tím, že Samsung by měl dle současných spekulací novou generaci skládacích zařízení představit v průběhu července. Samozřejmě se dočkáme tradičních modelů Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7, ale nabídka by měla být rozšířena ještě o jeden kousek. Jmenovitě by mělo jít o Galaxy Z Flip7 FE, o němž aktuálně informuje i jihokorejský server Sisa Journal (viz sisajournal-e.com).

Jak dost možná víte, přídomek FE u Samsungu značí jednak zkratku Fan Edition, a jednak mobily lákající na oblíbenou výbavu v cenově dostupnějším balení. A to je v případě skládaček naprosto zásadní. Dozvídáme se, že by cena modelu Galaxy Z Flip7 FE měla pohybovat na domácím trhu kolem hranice 1 miliónů wonů, což by v přepočtu na české koruny a s daní dávalo cenu kolem 20 tisíc korun. Tím by se novinka stala opravdu výrazně levnější už od samotného počátku a otevřela se širšímu spektru zájemců.

Samozřejmě nižší cena bude vykoupena jistými ústupky ve výbavě ve srovnání s klasickým modelem Galaxy Z Flip7. Například u výběru interní paměti budete mít možnost volit mezi 128 GB a 256 GB, zatímco u vyššího modelu bude výběr mezi 256 GB a 512 GB. Lze očekávat i další odlišnosti, například v oblasti fotoaparátů a možná i venkovního displeje. Standardní Galaxy Z Flip7 by měl mít displej po celé ploše, který pomyslně obtéká fotoaparáty. Naopak verze FE by mohla využít starší vzhled z Galaxy Z Flipu6 a nabídnout o něco menší venkovní panel.

Celkově se spekuluje, k jaké konstrukci a výbavě se Samsung přikloní. Ve hře je totiž například i využití již staršího modelu Galaxy Z Flip5, nebo zmíněné loňské „šestky“. O výkon by se mohl starat procesor Exynos 2400e.