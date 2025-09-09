Skládací Samsung Galaxy Z Fold7 má problémy s lakem. Jaké je řešení?

Majitelé nového skládacího smartphonu Samsung Galaxy Z Fold7 se začínají potýkat s nepříjemným problémem, který připomíná situaci u předchozího modelu Z Fold6 a informuje o něm PhoneArena (viz phonearena.com). Mnozí uživatelé hlásí, že se z rámu jejich zařízení začíná odlupovat lak, což odhaluje spodní vrstvu kovu.
Zatímco u Galaxy Z Fold6 Samsung přisuzoval odlupování barvy používání necertifikovaných nabíječek třetích stran, u nového modelu se zdá, že je situace jiná. Někteří majitelé modelu Z Fold7 hlásí, že se problém s lakem projevuje i při používání oficiálních nabíječek Samsung. To naznačuje, že by se mohlo jednat o potenciální výrobní vadu nebo problém s povrchovou úpravou.
V případě nejnovějšího Galaxy Z Foldu7 jsou problémy velmi zarážející, neboť je mobil na trhu zhruba jeden měsíc. Jihokorejský výrobce se k problematice prozatím nijak nevyjádřil a pokud už mobil máte a setkali jste se s odlupováním laku, bude nezbytné jej zaslat k reklamaci. V případě, že Galaxy Z Fold7 prozatím nemáte, existuje jediné řešení, jak případný problém maskovat, případně zcela eliminovat. Tím je prosté pořízení stříbrné varianty, kde případná ztráta laku nebude natolik patrná, jako například na jinak stylové modré variantě.
