V letošním roce jsme se nedočkali příliš novinek od značky Nokia. Výrobce nové telefony představuje zřídkakdy a současně má i problémy je dostat k zákazníkům, tedy na pulty obchodů. Světlou výjimkou je Nokia 3.4 mířící do nižší střední třídy. Zaujme modrou barevnou variantou, velkým displejem nebo hned třemi fotoaparáty na zadní straně.

Novodobá Nokia se pod hlavičkou HMD se zaměřuje spíše na levnější kousky v nižší a nižší střední třídě. Přesně do těchto sfér míří i novinka Nokia 3.4, která se na českém trhu prodává za cenu lehce přesahující 4 tisíce korun. Snaží se nabízet vše, co uživatelé dnes považují za samozřejmost. Jde například o téměř 6,4palcový displej, 64GB paměť nebo tři fotoaparáty na zadní straně. V segmentu telefonů s cenou kolem 4,5 tisíce korun je však konkurence velmi silná a nová Nokia to rozhodně nebude mít snadné.

Technické parametry Nokia 3.4 Kompletní specifikace Konstrukce 160,1 × 76 × 8,7 mm , 180 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,39" (1 520 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 460 , Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 150 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, Bluetooth: 4.2, NFC: ne Operační systém Android 10 Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 2:26 hodin Dostupnost říjen 2020, 4 299 Kč 4 388 Kč

Obsah balení

V základním balení neočekávejte nic překvapivého. Kromě samotného telefonu jde o koncovku nabíječky a USB kabel, to je vše.

Konstrukční zpracování: celkem povedená záda

Čelní strana působí dnešní optikou naprosto klasicky, tedy nezáživně. O to více se výrobce snažil na zadní straně, kde zaujme nejen netradiční modrý odstín, ale také poměrně zdařilé vzorování. Díky němu telefon snadno poznáte a současně neklouže v ruce. Netřeba dodávat, že zcela cizí, alespoň co se týče zad, jsou telefonu otisky prstů, a to je velká výhoda.

Otisky prstů jsou telefonu cizí.

Celé zařízení je samozřejmě plastové, což je nejen vidět, ale také ihned cítit, jakmile telefon uchopíte do ruky. V tomto ohledu mohl výrobce přeci jen trošku zapracovat a nabídnout o něco lepší zpracování, které by nepůsobilo tak lacině. Konkurence to zpravidla umí, Nokia naopak věří, že důležitá je robustnost, a tu modelu 3.4 upřít nelze.

Ovládací prvky najdeme na pravém boku, jde o odemykací tlačítko a dvojklávesu regulující hlasitost. Obě se tisknou pohodlně a zejména v případě odemykací klávesy potěší, že není příliš vysoko a dobře na ni dosáhnete. Poslední tlačítko je na pravém boku, jde o spouštěč Google Asistenta. Pokud jej nevyužijete, smůla, přenastavit totiž nejde. Na levé straně je ještě dlouhý šuplíček pro dvě nano SIM karty a paměťovku. Nejedná se tudíž o neoblíbený hybridní slot.

Krátce se musíme zastavit i na zadní straně, kde je kapacitní čtečka otisků prstů. U levného telefonu jde stále o vítaný prvek, který však příliš radosti nedělá. Čtečka sice reaguje poměrně spolehlivě, nicméně si dává na čas a pokud více spěcháte, brzy čtečku přestanete používat. U Nokie 3.4 potěší nasazení USB-C a nechybí ani 3,5mm jack.

Líbilo se nám příjemná textura na zadní straně

slušné dílenské zpracování

čtečka otisků prstů,...