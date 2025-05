Oficiálně potvrzeno, OnePlus nahradí uživateli milované tlačítko za AI zkratku

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Jednou z vychytávek smartphonů značky OnePlus je od nepaměti posuvné tlačítko, pomocí něhož bylo možné upravovat zvukové profily. Časy se však mění a zdá se, že inovace v tomto ohledu se nevyhne ani této značce. Zatímco Apple, který je do velké míry inspirací všem ostatním, nejprve svůj posuvník zvukových profilů transformoval na takzvané Akční tlačítko s možností programování, OnePlus se zřejmě bude inspirovat ještě aktuálnějšími trendy.

Podobně jako u výrobce Nothing či například Motoroly, se totiž máme dočkat dedikovaného tlačítka pro AI. V tomto případě se přitom nebude jednat o Essential Key nebo AI Key, ale o Plus Key a jako první by se měl objevit u modelu OnePlus 13s v Indii. Pro 9to5Google (viz 9to5google.com) však zástupce značky potvrdil, že se tohoto prvku dočkají všechny další nově uvedené modely v tomto roce.

Co se týče funkce samotného tlačítka, mělo by být schopno nahradit dosavadní Alert Slider. V prvé řadě by však mělo ukládat, třídit a vyhledávat klíčové informace, stejně jako Essential Space společnosti Nothing.

„Pokud uživatelé najdou informace, které si přejí uchovat – jako jsou jízdní řády, detaily událostí, rezervace nebo seznamy – mohou je zachytit stisknutím tlačítka Plus nebo přejetím třemi prsty nahoru. AI Plus Mind inteligentně uloží relevantní obsah z obrazovky do vyhrazeného prostoru Mind Space, čímž pomáhá uživatelům zefektivnit jejich zážitek tím, že zachytí přesně to, co je potřeba, a uchová to uspořádané na jednom přístupném místě,“ vysvětluje princip fungování zástupce společnosti OnePlus.

OnePlus připravuje celou řadu funkcí, například AI VoiceScribe a AI Call Assistant umožní nahrávat, shrnovat a překládat hovory a schůzky. AI Translation má zase sjednotit překlad textu, hlasu, obsahu z kamery a obrazovky do jedné aplikace. AI Search usnadní vyhledávání lokálních souborů a informací pomocí přirozeného jazyka, zatímco AI Reframe inteligentně upravuje kompozici fotografií pro kreativnější výsledky. V létě dorazí také AI Best Face 2.0, jež automaticky opraví skupinové fotografie.