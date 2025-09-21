Odolnost, která bere dech: iPhonu Air zlomil vaz až ekvivalent 98 kilogramů

Nejnovější řada iPhonů spolu se zbrusu novým iPhonem Air je vybavena poslední generací Ceramic Shield, která má kromě schopnosti do jisté míry eliminovat odlesky nabídnout také třikrát větší odolnost proti poškrábání. Netrvalo tak dlouho a novinku, jmenovitě iPhone Air, si vzal do parády Zack z youtubového kanálu JerryRigEverything. V testu tvrdosti skla na Mohsově škále se mu nepodařilo poškrábat sklo na 6. ani 7. stupni, což je samo o sobě působivé. To však zdaleka nebyl jediný test, který nový Air musel absolvovat.
Kromě obvyklé tortury v podobě pálení displeje či škrábání kovových rámečků v rámci demonstrace toho, že se skutečně jedná o kov, v tomto případě titan, došlo také na lámání chleba, či spíše telefonu. „Standardizovaným“ testem ohnutí zařízení v rukou moderátora novinka prošla bez úhony. Ten si však připravil ještě druhou fázi této náročné disciplíny, kde iPhone Air nemohl vyhrát.
Video, ze kterého bude běhat mráz po zádech všem milovníkům technologií, nebo spíše hodnot a energie, kterou do každého předmětu někdo vložil, dává na odiv skutečně špičkovou odolnost nového Airu. Aby byl Zack více exaktní, rozhodl se změřit, jaký ekvivalent hmotnosti musí na zařízení vyvinout, aby došlo k výraznější škodě. Pomocí improvizovaného kladkostroje a závěsné váhy tak došlo k prasknutí iPhonu Air až při vyvinutí ekvivalentu 98 kilogramů. Osa, která zařízení zlomila, byla přitom umístěna uprostřed, kde je logicky telefon nejnáchylnější k ohnutí. Došlo přitom pouze k prasknutí skla chránícího displej, skleněná záda, přestože ohnutá, zůstala v jednom kuse.
Nový iPhone Air je tak důkazem toho, že ani velmi tenké smartphony nemusí být kompromisní z hlediska odolnosti a k prasknutí zařízení v zadní kapse v případě, že s ním usednete na židli, rozhodně jen tak nedojde. Působivá je rovněž tvrdost nového skla Ceramic Shield 2 od výrobce Corning, které sice ztrácí v oblasti schopnosti odrážet odlesky, ale mělo by velmi snadno odolat běžným škrábancům.
Apple iPhone Air 256 GB
|Rozměry
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 149 mAh