mobilenet.cz na sociálních sítích

Odolnost, která bere dech: iPhonu Air zlomil vaz až ekvivalent 98 kilogramů

Špičkové vlastnosti má i nové Ceramic Shield 2
Ioannis Papadopoulos
Odolnost, která bere dech: iPhonu Air zlomil vaz až ekvivalent 98 kilogramů
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nové Ceramic Shield 2 se nepoškrábalo na 6. ani 7. stupni Mohsovy škály
  • Pomocí kladkostroje a závěsné váhy došlo k prasknutí iPhonu Air až při vyvinutí síly o ekvivalentu necelých 100 kilogramů
Apple iPhone Air
Kde koupitApple iPhone Air 256GB
Koupit od 1 000 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Nejnovější řada iPhonů spolu se zbrusu novým iPhonem Air je vybavena poslední generací Ceramic Shield, která má kromě schopnosti do jisté míry eliminovat odlesky nabídnout také třikrát větší odolnost proti poškrábání. Netrvalo tak dlouho a novinku, jmenovitě iPhone Air, si vzal do parády Zack z youtubového kanálu JerryRigEverything. V testu tvrdosti skla na Mohsově škále se mu nepodařilo poškrábat sklo na 6. ani 7. stupni, což je samo o sobě působivé. To však zdaleka nebyl jediný test, který nový Air musel absolvovat.

Dokáže i 1 fotoaparát nadělat spoustu parády? Posuďte, jak fotí iPhone Air – Včetně ukázek snímků z nové selfie kamerky
Přečtěte si také

Dokáže i 1 fotoaparát nadělat spoustu parády? Posuďte, jak fotí iPhone Air – Včetně ukázek snímků z nové selfie kamerky

Kromě obvyklé tortury v podobě pálení displeje či škrábání kovových rámečků v rámci demonstrace toho, že se skutečně jedná o kov, v tomto případě titan, došlo také na lámání chleba, či spíše telefonu. „Standardizovaným“ testem ohnutí zařízení v rukou moderátora novinka prošla bez úhony. Ten si však připravil ještě druhou fázi této náročné disciplíny, kde iPhone Air nemohl vyhrát.

Video, ze kterého bude běhat mráz po zádech všem milovníkům technologií, nebo spíše hodnot a energie, kterou do každého předmětu někdo vložil, dává na odiv skutečně špičkovou odolnost nového Airu. Aby byl Zack více exaktní, rozhodl se změřit, jaký ekvivalent hmotnosti musí na zařízení vyvinout, aby došlo k výraznější škodě. Pomocí improvizovaného kladkostroje a závěsné váhy tak došlo k prasknutí iPhonu Air až při vyvinutí ekvivalentu 98 kilogramů. Osa, která zařízení zlomila, byla přitom umístěna uprostřed, kde je logicky telefon nejnáchylnější k ohnutí. Došlo přitom pouze k prasknutí skla chránícího displej, skleněná záda, přestože ohnutá, zůstala v jednom kuse.

Tenkost, která bude prodávat? Testujeme uhrančivě štíhlý iPhone Air
Přečtěte si také

Tenkost, která bude prodávat? Testujeme uhrančivě štíhlý iPhone Air

Nový iPhone Air je tak důkazem toho, že ani velmi tenké smartphony nemusí být kompromisní z hlediska odolnosti a k prasknutí zařízení v zadní kapse v případě, že s ním usednete na židli, rozhodně jen tak nedojde. Působivá je rovněž tvrdost nového skla Ceramic Shield 2 od výrobce Corning, které sice ztrácí v oblasti schopnosti odrážet odlesky, ale mělo by velmi snadno odolat běžným škrábancům.

Apple iPhone Air 256 GBPřejít do katalogu

Apple iPhone Air 256 GB

Rozměry156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
DisplejOLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19 Pro,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor3 149 mAh
JerryRigEverything (YouTube),
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze