mobilenet.cz na sociálních sítích

Odhalují se displeje iPhonů 18. Verze Pro schovají Face ID

Michal Pavlíček
Odhalují se displeje iPhonů 18. Verze Pro schovají Face ID
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Klasický iPhone 18 si uchová 120Hz obnovovací frekvenci i Dynamic Island
  • Varianty Pro mají ukryté Face ID pod displejem a tím menší průstřel displeje
  • Tenký iPhone Air 2 by si měl Dynamic Island uchovat

Apple by měl v letošním roce představit nové iPhony 18, avšak do představení zbývá ještě spousta měsíců. I rak začínají prosakovat informace o jejich výbavě. Známý informátor Digital Chat Station na sociální síti Weibo (viz weibo.cn) uvádí podrobnosti k displejům připravovaných iPhonů.

Apple iPhone 17 Pro

Dozvěděli jsme se, že základní iPhone 18 bude osazen 6,27" LTPO AMOLED panelem se 120Hz obnovovací frekvencí a tradičním Dynamic Islandem. Stejně velký panel nabídne též iPhone 18 Pro, avšak měl by mít výrazně menší průstřel v displeji, protože hardware pro Face ID má být schován pod displejem. Samozřejmostí bude nadále 120Hz obnovovací frekvence a tenké rámečky.

Recenze Apple iPhone 17 – Dokonalý iPhone pro masy
Přečtěte si také

Recenze Apple iPhone 17 – Dokonalý iPhone pro masy

Největší iPhone 18 Pro Max pak bude kopírovat iPhone 18 Pro, kdy bude Face ID opět schováno pod displejem, ale celý LTPO AMOLED panel bude samozřejmě větší, úhlopříčka se má zastavit na 6.86".

Nakonec je přeci jen zmiňován i čtvrtá novinka od Applu, kterou by měl být iPhone Air 2. Tento model by měl mít 6,55" LTPO AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a vystačí si s klasickým Dynamic Islandem. Modernější řešení v podobě implementace Face ID pod displej zde zřejmě bude limitovat tenká konstrukce. Závěrem se dozvídáme, že řada iPhonů 18 je již ve fázi vzorkovací výroby. To však neznamená, že se dílčí věci nemohou do vydání pozměnit.

weibo.cn,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze