Nový mobil od Applu ještě v únoru? Údajně se představí iPhone 17e

Michal Pavlíček
Nový mobil od Applu ještě v únoru? Údajně se představí iPhone 17e
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Apple by měl nasadit moderní procesor A19
  • Zásadní novinkou má být podpora MagSafe

Chystaný iPhone 17e se rýsuje jako jeden z nejzajímavějších dostupných modelů od Applu za poslední roky. Podle nejnovějších úniků, které sdílel server Mac Welt (viz macwelt.de), by mohl být představen již v průběhu tohoto měsíce a přinést tři zásadní vylepšení, která ho posunou blíže k prémiové řadě.

První novinkou je osazení nejnovějším čipsetem Apple A19, který slibuje nejen špičkový výkon, ale i vysokou energetickou efektivitu díky 3nm výrobnímu procesu. Konečně by měla přibýt podpora MagSafe, čímž by ji již měly všechny modely. Díky tomu by měl iPhone 17e podporovat až 25W bezdrátové nabíjení i pomocí magnetů.

Recenze Apple iPhone 16e – Delikátní záležitost
Recenze Apple iPhone 16e – Delikátní záležitost

Teoreticky jsou ve hře i drobná vylepšení v konstrukci, která by mohla být tenčí a zcela vyloučit nelze ani absenci výřezu v displeji, který by nahradil Dynamic Island, byť ve starší větší formě. Většinově se však spekulace přiklánějí spíše k zachování výřezu, čímž by se nejlevnější iPhone 17e nadále odlišoval od zbytku nabídky.

Další specifikace mají být velice podobné iPhonu 16e, což mimochodem znamená velmi pravděpodobné nasazení pouze 60Hz AMOLED panelu. Na druhou stranu by novinka nadále měla představovat nejdostupnější přístup do světa ekosystému Applu a systému iOS.

Diskuze ke článku
Martin Horák
Martin Horák
Nyní se za mě nejvíc vyplatí jako vstup do iOS IPhone 15. Stále ještě dlouhá podpora a lepší fotoaparáty a cena bude buď stejná nebo nižší.
David Rajtr
David Rajtr
Mě by hrozně zajímalo kdo tyhle ečkový verze kupuje? Za ty peníze mít jen jeden foťák, to bych radši koupil starší 16tku nebo 15tku.
