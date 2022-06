Od tabletu přes notebooky k telefonu. Microsoft Surface slaví 10 let

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Mobilní svět dnes prožívá jedno poměrně významné výročí, přičemž slavit mohou především v americkém Microsoftu. Přesně před 10 lety, tedy 18. června 2012, bylo světu prezentováno první zařízení řady Surface. Tehdy šlo o přelomový Surface RT.

Znovuobjevený tablet

Pokud se řekne tablet, mnozí z vás si jednoznačně vybaví iPad od Applu a nutno podotknout, že nebýt Applu, možná by tento segment vypadal zcela jinak. Do značné míry však lze tuto větu aplikovat i na Microsoft. Ten totiž s řadou Surface přinesl připojitelné klávesnice, které byly často kombinovány i s praktickým ochranným pouzdrem. Důležité však je, že klávesnice, mnohdy i s touchpadem, výrazným způsobem rozšířily možnosti využití tabletu a tato skutečnost se přesunula i do segmentu modelů s Androidem a iOS.

Zpočátku byly tablety Surface vybaveny operačním systémem Windows 8, případně Windows 8 RT. Posléze však samozřejmě přibývaly updaty na Windows 10 a novější varianty. Netřeba dodávat, že právě díky Windows bylo pracovní využití tabletů Surface mnohem lepší než u konkurence s Androidem.

Postupný rozjezd

Ačkoliv se Microsoftu z historického hlediska na poli mobilních zařízení menších rozměrů příliš nedaří, řada Surface měla prezentovat moderní možnosti hardwaru a softwaru, což se ukázalo jako správná cesta. Již po necelém roce po prvním zařízení Surface RT dorazil Surface Pro s 64bitovou architekturou a podporou dotykového pera, které ještě prohlubovalo celkové využití.

Takřka přesně po 5 letech se nabídka řady Surface rozšířila o Surface Laptop, který původně přišel s Windows 10 S, tedy možností instalovat aplikace pouze z obchodu Microsoftu. Mířil primárně do studentských lavic, a to z důvodu velmi dlouhé výdrže na nabití. Jen o pár měsíců později se řada Surface rozrostla o další podřadu Surface Book. Ten stál pomyslně mezi tablety a notebookem (Laptop), avšak ponechal si vítanou možnost odnímatelné klávesnice.

O necelý rok později se Microsoft rozhodl zaměřit i na cenově dostupná zařízení a v roce 2018 prezentuje vůbec první Surface Go, který nahrazuje původní základní řadu Surface. I přes nižší cenu byl zachován schopný procesor, dlouhá výdrž, podpora dotykového pera či speciální tenká klávesnice. Jednalo se tak o zajímavé pracovní zařízení za zajímavou cenu.

Dokonce i telefon

Microsoft měl vždy poměrně smůlu v případech, kdy se snažil na trhu prosadit s mobilními telefony. Již takřka pradávný Kin je zapomenut, oproti tomu fiasko s Lumiemi a systémem Windows Phone/Mobile máme mnozí v živé paměti. Přesto to Microsoft nevzdal a v srpnu 2020, tedy před necelými dvěma lety, představil Surface Duo. Jde o skládací zařízení se dvěma displeji, které sice nejsou ohebné, ale přesto budí pozornost. Navíc Microsoft upustil od softwarových experimentů a na jisto sáhl po Androidu.

Současná nabídka Microsoftu čítá hned několik zařízení Surface, která se těší značné oblibě a můžete je většinou sehnat i na českém trhu. To se týká například nejnovějšího Surface Pro 8 či Laptop Studio. Že americký gigant nešlápl vedle ani s telefonem, ukazuje fakt, že již dorazil také nástupce Surface Duo 2.