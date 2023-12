Co už víme o chystaných novinkách Surface od Microsoftu?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Produkty Surface jsou často přirovnávány k počítačům Mac od Applu, neboť se jedná o jediná zařízení s Windows, kde se snoubí software i hardware jednoho výrobce. Není tak divu, že si Microsoft chystá i několik novinek na příští rok, o nichž vyzradil některé informace windowscentral.com. Na co se můžeme těšit?

Umělá inteligence jako samozřejmost

Vzhledem k obrovské vlně popularity kolem všeho, co má alespoň nějakou spojitost s umělou inteligencí, zřejmě nikoho příliš nepřekvapí, že AI mají využívat i budoucí zařízení Surface. Lze předpokládat, že to bude v souvislosti s nasazením nové generace procesorů Intel, které mají dedikovanou NPU (neurální jednotku), jež by měla právě aplikaci AI značně vylepšit.

Microsoft však podle všeho nezanevře ani na produkty s „alternativním“ čipsetem s architekturou ARM. Podle Windows Central se tak dočkáme i produktů, jež budou osazeny čipsety Qualcomm Snapdragon X, jež by měly představovat konkurenci pro procesory „M“ z dílny Applu. Tato zařízení s kódovým označením „Cadmus“ by podle všeho měla nabídnout rovněž pokročilé využití AI, ale také vyšší výkon, delší výdrž na nabití a celkově vyšší úroveň zabezpečení.

V nabídce bude Surface Pro i nový Laptop

Surface Pro 10, u něhož lze předpokládat zachování hlavní výhody, tedy velmi kompaktních rozměrů a povedené přídavné klávesnice, má uvést nový displej s vyšším jasem, podporou HDR a povrchovou úpravou zabraňující odleskům. Rozlišení má činit 2 160 × 1 440 pixelů, nebo 2 880 × 1 920 pixelů, což zatím není zcela jasné. Velmi pravděpodobně dojde rovněž k zakulacení okrajů obrazovky.

Surface Laptop 6 by měl být stále dodáván ve dvou velikostech. Menší verze, která měla původně 13,5" obrazovku, má nyní nabídnout 13,8", zatímco 15" verze si zachová stejnou velikost displeje. Podobně jako u Surface 10 Pro má i zde dojít k zakulacení okrajů a ztenčování rámečků kolem obrazovky. Z konektorové výbavy by neměla scházet dvojice USB-C, jedno stále praktické USB-A a jeden proprietární konektor Surface Connect. Samozřejmostí má být i touchpad s haptickou odezvou.

Dvojice zmíněných produktů by měla dorazit v průběhu příštího roku, výraznější proměny bychom se pak mohli dočkat až v roce 2025.