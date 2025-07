Zařízení Surface ve světě smartphonů příliš mnoho ohlasů nesklidila. Ostatně, relativně nedávno Microsoft zase jednou „zařízl“ svou mobilní řadu skládacích (nikoliv ohebných) smartphonů, které se evidentně příliš neuchytily. Na mobilenet.cz ale testujeme také notebooky a jiná zařízení, nový Surface Pro je přitom bezpochyby zajímavým 2v1, které si pozornost zaslouží.

Jako dlouholetý uživatel Surface Pro 7 jsem byl na nový 12" Surface Pro dost zvědavý, nejen proto, abych mohl posoudit, jak dlouhou cestu od zmíněného modelu ušel, ale také z toho důvodu, zda má v záplavě moderních zařízení (i když 2v1 je stále poměrně „niche“) stále co nabídnout. Jak jej hodnotím po několika týdnech používání?

Technické parametry Microsoft Surface Pro 12" Kompletní specifikace Konstrukce 274 × 190 × 7,8 mm , 686 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 12" (2 880 × 1 920 px) Fotoaparát , , video: 2 160 × 1 440 px Chipset Qualcomm Snapdragon X Plus , CPU: 8×3,4 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ne , LTE: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne Operační systém Windows 11 Akumulátor ? mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2025, 24 599 Kč

Obsah balení: kabel a šmitec

V útlé krabičce najdeme nabíjecí kabel typu USB-C/USB-C a nutné manuály. Oproti starším Surfacům chybí adaptér s magnetickým Surface konektorem. V rámci testu jsem obdržel rovněž klávesnici s perem, kde se rovněž nachází doprovodné manuály.

Líbilo se nám balení poplatné environmentálním trendům

Konstrukční zpracování: co je malé, to je milé?

Surface Pro je skutečně krásně kompaktním zařízením s hmotností pouhých 686 gramů (bez klávesnice). S připojenou klávesnicí se hmotnost přehoupne mírně nad 1 kg, neboť testovaná klávesnice s perem Slim Pen váží 340 gramů. Přesto je s ohledem na kompaktní rozměry i v tomto stavu Surface Pro extrémně komfortní, co se týče přenášení, vměstná se i do malé aktovky či snad dokonce dámské kabelky. S ohledem na mé zkušenosti jsem si dokonce občas říkal, zda počítač až příliš malý, jedná se však především o sílu zvyku. Oproti Pro 7 má novinka o 18 mm méně na délku a o 11 mm méně na šířku, avšak je také o 0,7 mm tenčí. Rozměry tak činí 274 × 190 × 7,8 mm.

Naprostou samozřejmostí je špičkové dílenské zpracování, které jsem měl u zařízení Surface vždy velmi rád. Oproti minulým modelům výrobce nepoužil hořčík, nýbrž osvědčený eloxovaný hliník. Šasi stříbrné barvy obsahuje integrovaný stojánek, který lze různě polohovat, a docílit tak různých úhlů náklonu obrazovky. K dispozici je navíc hned několik barevných variant. Je také v podstatě téměř povinností si dokoupit klávesnici.

Testovaná klávesnice je velmi povedená. Prémiovým prvkem je pak použití alcantary, která je extrémně příjemná na dotyk a dle mých osobních zkušeností vypadá docela dobře i po několika letech každodenního používání v různých podmínkách. I v místech, kde si běžně opírám dlaně, je sice lesklá a má tmavší barvu, celkově je to však úctyhodný výkon po takto náročném používání. Lze tedy předpokládat, že velmi dobře bude vypadat také klávesnice zde po několika letech. Pero Surface Slim Pen jsem vyzkoušel jen krátce a mohu pochválit vysokou přesnost i pohodlné magnetické nabíjení.

Na pravém boku se nachází dvojice USB-C (3.2), což jsou jediné konektory, které na počítači najdeme. Navíc se jedná o nižší specifikaci oproti předešlému modelu (rovněž s čipsetem Snapdragon), který měl USB 4.0. Oproti Surface Pro 7 schází také slot na paměťovou kartu, což je podle mého názoru docela škoda. Šikovně ukrytý slot pod stojánkem u Surface Pro 7 jsem častokrát využíval k přesouvání fotografií z paměťové karty používané ve fotoaparátu. Zmíněné USB-C podporují nabíjení a samozřejmě i přenos dat s možností připojení až dvou 4K 60Hz monitorů, případně napojení dokovací stanice.

Líbilo se nám kompaktní rozměry a nízká hmotnost

řešení 2v1 (ale bez klávesnice nedává smysl)

povedený design a prémiová alcantara

špičková klávesnice i touchpad

Nelíbilo se nám klávesnici je potřeba dokoupit

schází slot pro paměťovou kartu

Displej: povedený, ale ne nejlepší

Již s nástupem Surface Pro 7 existovaly alternativy s OLED zobrazovacím panelem, který je nyní dostupný u 13" provedení Surface Pro. Microsoft se však z nějakého důvodu rozhodl vybavit 12" verzi pouze IPS LCD panelem. Důvody, proč je takové řešení poněkud nešťastné, přitom dohledáte přímo na stránkách výrobce, když se podíváte do kolonky kontrastní poměr či svítivost. Zatímco 12" LCD displej PixelSense nabídne kontrast 1 200:1 a maximální jas 400 nitů, OLED panel u 13" verze umí zprostředkovat kontrast 1 000 000:1 a maximální jas až 900 nitů u HDR, ovšem i v případě SDR je logicky o třetinu vyšší než u LCD panelu.

Nižší maximální jas pak zamrzí především nyní v letních měsících, kdy se každý nit počítá, zejména u běžných (lesklých) obrazovek. Stejně tak při sledování videí/filmů by byl OLED panel se saturovanějšími barvami a výrazně lepším kontrastem o dost lepší volbou. Jedním dechem mohu dodat, že zobrazovací panel rozhodně není špatný – má jemné rozlišení i relativně tenké rámečky, navíc nechybí technologie Windows Hello či kvalitní Full HD webkamera. Dostačující je podle mého názoru také 90Hz obnovovací frekvence.

Samozřejmě záleží na úhlu pohledu: například u MacBooku Air jsme také zvyklí na LCD panely a nikdo obvykle nereptá. Na druhou stranu, ASUS dokazuje, že OLED panel nemusí být výsadou dražších notebooků a může být i v zařízeních za 15 tisíc korun. Obecně vzato mě displej (zejména jako uživatele předchozího Surfacu) nijak neurážel a byl jsem s ním spokojen, ale zároveň by zkrátka mohl být lepší.

Líbilo se nám tenké rámečky

rychlé rozpoznávání obličeje

90Hz obnovovací frekvence

Nelíbilo se nám pouze IPS LCD panel

nijak oslnivý jas

Zvuk: bez problémů

12" Surface Pro umí vykouzlit kvalitní stereo projev s Dolby Atmos, je dostatečně hlasitý a neschází mu ani solidní basový nádech. Podle mého názoru u těchto zařízení stále praktický 3,5mm jack nicméně schází. Vzhledem k tomu, že lze na Surface Pro nahlížet také jako na tablet s Windows, mu to zřejmě nelze vyloženě vyčítat, přesto by přišel vhod.

Líbilo se nám kvalita i hlasitost přednesu

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: Snapdragon s dostatkem výkonu i úsporným chodem

Dalším z ústupků oproti předešlému modelu je hardwarová výbava, respektive čipset. Nově lze mít nanejvýš 16 GB RAM LPDDR5X a „jen“ 8jádrový Snapdragon X Plus, zatímco předešlý Surface bylo možné osadit čipsetem X Plus v 10jádrovém provedení a také výkonnějším Snapdragonem X Elite. Na výběr je tak pouze mezi 256/512GB úložištěm za příplatek 2 800 Kč.

Ačkoliv je tedy výkon 12" Surfacu Pro nižší ve srovnání s 13" modelem, běžnému uživateli stále postačí, navrch slibuje velmi slušnou výdrž na nabití. V rámci kancelářské práce jsem přitom nenarazil na žádné limity, ať už se jedná o větší množství otevřených dokumentů ve Wordu, desítky až stovky záložek v prohlížeči či jednodušší práci s Excelem. Provedené benchmarky na druhou stranu ukazují, že se rozhodně nejedná o žádný herní kompakt a zařízení ani není tak docela stvořené pro náročnější aktivity, jako je například střih videa v profesionálních programech.

Vzhledem k menšímu displeji a špičkové přenosnosti ale považuji výkon za dostačující, navíc jsem se nesetkal s nadměrným zahříváním během skutečně parných letních dnů při používání venku. Podobně jako v případě displeje lze i u výkonu argumentovat, že můžete mít za stejné peníze mnohem vyšší výkon, přesto se domnívám, že tohoto typu zařízení se jedná o adekvátní hardware. Výhodou je samozřejmě také absence aktivního chlazení, tudíž se nemusíte obávat žádných „funících“ větráčků, což oceníte při práci v noci.

Líbilo se nám dostatek výkonu

Nelíbilo se nám velmi omezené možnosti v oblasti konfigurace oproti 13" variantě

oproti 13" provedení je výkon nižší

Výdrž baterie: zkrátka potěší

Výdrží je vzhledem k použitému čipsetu skutečně famózní a v případě průměrně náročného používání se lze dostat na hodnotu okolo 14 hodin. Pokud by se jednalo pouze o sledování videa, pak ještě více. V tomto ohledu si tedy Surface Pro vede skutečně skvěle, nabíjet jej tak můžete třeba v průměru i jen jednou za dva dny. Doplňování energie probíhá skrze již zmiňované USB-C, což splňuje aktuální legislativu, Surface konektor se tak stal tak trochu nadbytečným, ačkoliv je to zároveň škoda. Magnetický konektor oceníte zejména v případě, kdy zakopnete o kabel, nehledě na to, že vám logicky zůstanou k dispozici oba dvě USB-C. Nabíjet výrobce doporučuje adaptérem o výkonu alespoň 45 W s podporou Power Delivery, který lze dnes zakoupit už cca za 300 Kč.

Líbilo se nám skvělá výdrž

Nelíbilo se nám nově bez Surface konektoru

Konektivita: bezproblémová

V oblasti konektorové výbavy se můžete těšit na již zmíněnou dvojici USB-C 3.2, cokoliv dalšího však schází. K dispozici je také moderní Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, avšak možnost do zařízení dostat e/SIM rovněž chybí, což je docela škoda, opět i vzhledem k tomu, že 13" varianta tuto vychytávku nabízí.

Líbilo se nám Bluetooth 5.4 a Wi-Fi 7

Nelíbilo se nám nepodporuje SIM

pouze dvě USB-C 3.2 (13" model disponuje USB 4.0)

Software: Windows 11 s Copilotem

Na uživatele nečeká nic nestandardního, těšit se tedy lze na Windows 11. Surface Pro se díky tomu řadí k jedněm z mála skutečně chytrých „tabletů“, kam si můžete nainstalovat i dospělé aplikace, což například iPady s čipsety M a iPadOS neumožňují navzdory extrémnímu výkonu.

Výrobce samozřejmě dbá také na podporu AI, tj. Copilota, který má dedikované tlačítko. Pokud vás baví hrátky s AI, máte jej tak vždy maximálně po ruce. V dnešní době, kdy existuje hned několik různých AI, je však otázka, zda by se průměrný uživatel bez tohoto prvku neobešel. Velkou pochvalu pak dávám za to, že systém neobsahuje žádný bloatware, jako jsme na to zvyklí například u produktů ASUS.

Líbilo se nám čistý systém Windows 11

Zhodnocení

12" Microsoft Surface Pro vsadil víceméně vše na kompaktní provedení a parádní výdrž. Pokud jsou pro vás tyto dva aspekty absolutní prioritou, nákup vám schvaluji, komukoliv jinému, kdo by rád celkově lepší výbavu čítající OLED displej, Surface konektor, vyšší výkon či podporu SIM, však rozhodně doporučuji nákup lépe vybavené 13" varianty.

Konkurence Částečnou konkurencí (i když ne tak docela) pro Surface Pro může být MacBook Air, ačkoliv uznávám, že ten mnohem více konkuruje Surface Laptopu. Jako zařízení pro masy nabídne celkově lepší výbavu za předpokladu, že nelpíte na Windows, i když nebude ani zdaleka tak kompaktní a lehký jako Surface Pro. Řešení 2v1 i konstrukce klasického notebooku má nepopiratelně své výhody i nevýhody. Pokud však hodláte zařízení používat často na kolenou, je konstrukce notebooku rozhodně vhodnější variantou. Přejít do katalogu Apple MacBook Air (2022) 512+8 GB Konstrukce 304,1 × 215 × 11,3 mm , 1 240 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 13,6" (2 560 × 1 664 px) Procesor 2×1,1 GHz Paměť RAM: 8 GB , disk: 512 GB ( SSD ) akumulátor Li-Ion (53 Wh)

