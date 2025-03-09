Očekávaný microLED v hodinkách je tady, ale je to spíše zklamání

Americký výrobce Garmin (garmin.com) představil na svém webu hodinky Fénix 8 Pro. Jak název napovídá, jedná se o rozšíření před rokem představeného vlajkového modelu. Jejich hlavním vylepšením je podpora satelitního připojení a LTE. Jenže obojí má háček – za to první musíte platit měsíční platby podobně jako za komunikátor inReach, LTE u nás zatím nefunguje.
Největší pozornost se tak soustředila na druhé zásadní vylepšení: model o velikosti pouzdra 51 mm bude možné vedle standardního AMOLED displeje pořídit i s microLED. O této technologii se už dlouho a nadšeně mluví, protože má odstranit všechny potíže stávajících AMOLEDů – velkou spotřebu, malou svítivost a také riziko vypalování. I když si na finální výsledky budeme muset počkat, už představené parametry leccos odhalí.
- Maximální svítivost vyskočila na 4500 nitů, což je v porovnání s konkurencí, která je na 2 až 3 tisících opravdu solidní výsledek. Tohle by mělo přesvítit i rovníkové polední slunce společně se silnou vrstvou nečistot na displeji.
- Očekávaná výdrž ale žádnou revoluci nepřináší spíše naopak. Hodinky vydrží v pohotovostním režimu 10 dní, čtyři s aktivním AOD. Nezdá se to málo, ale Garmin má navíc: vždyť stejný displej s AMOLED vydrží 27/15 dní. S LCD displejem typu MIP, který je neustále zapnutý a spoléhá na okolní světlo, se dostanete dokonce na 30 dní. A jestli nepotřebujete barvy, pak jsou tu hodinky Garmin Instinct, které se stejně velkým tělem nabídnou výdrž přes 40 dní.
- Cena se očekávala vysoká, protože jde o novou technologii, ale tohle vám vyrazí dech. Garmin Fénix 8 Pro s microLED displejem má oficiální cenu stanovenou na 48 990 Kč. To je o 16 tisíc víc, než kolik stojí ve stejných hodinkách AMOLED.
Podtrženo sečteno, revoluce se nekoná. Garmin o pár dní předběhl spekulované Apple Watch Ultra 3, které by také mohly přijít s microLED displejem. I ty tak nabídnou vyšší svítivost, cenu, ale to za cenu nižší výdrže. Pokud jste tedy odkládali nákup nových hodinek s tím, že to bude po příchodu microLED muzejní exponát, pak se to nejspíše jen tak nestane.
