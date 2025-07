Garmin konečně poskytne data Googlu, ale ne všechna! Co ano a co ne?

Fotografie: Garmin

Garmin oznámil, jaká data ze svých chytrých hodinek a aplikace bude možné sdílet s Google Health Connect. Integrace, kterou Google poprvé avizoval na vývojářské konferenci Google I/O v květnu 2025, umožní uživatelům hodinek Garmin alespoň částečně využívat jejich data i v dalších aplikacích podporujících platformu Health Connect.

Jednosměrné sdílení dat

Podle oficiální podpory Garminu bude sdílení dat fungovat zatím pouze jednosměrně – z Garmin Connect do Google Health Connect. To znamená, že Garmin nepřijme žádná data zpět od Googlu nebo od aplikací, které Health Connect využívají. V praxi to znamená, že například tréninky zaznamenané jinými chytrými hodinkami nebo fitness náramky se v aplikaci Garmin Connect neobjeví.

Co všechno bude možné sdílet?

Garmin zveřejnil seznam dat, která budou mezi aplikacemi dostupná. Najdete mezi nimi běžné metriky, jako jsou:

Aktivní i celkové spálené kalorie

Srdeční tep

Počet kroků a vzdálenost

Rychlost a stoupání

Kadence při jízdě na kole

Počet uplavaných temp a plavecké údery

Data o spánku a hmotnosti

Počet vystoupaných pater

Co zůstane naopak jen v Garmin Connectu?

Některé speciální a proprietární ukazatele Garminu, jako je například Body Battery, tréninkové zatížení nebo tolerance běhu, nebudou sdíleny. Tyto metriky totiž Google Health Connect zatím ani nepodporuje, jak dodává androidpolice.com.

Co to znamená pro uživatele?

I když integrace zatím není aktivní a původní červnový termín nebyl dodržen, jde v každém případě o krok směrem k větší kompatibilitě. Pokud tedy používáte Garmin a zároveň jiné fitness aplikace na Androidu, brzy byste měli mít možnost lépe propojovat a využívat zdravotní a sportovní metriky. Pro uživatele, kteří spoléhají výhradně na Garmin, se ale vlastně nic zásadního nemění. Co na novinku říkáte a jste za ni rádi? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem.

Připomeňme, že Garmin nedávno představil také program Garmin Connect+, který nebyl uživateli přijat příliš kladně. Služba totiž sice přináší nové funkce založené na umělé inteligenci, pokročilý ovládací panel výkonnosti, rozšířené tréninkové plány a další vychytávky, ale ačkoliv základní zdravotní data a funkce v aplikaci zůstávají zdarma, nové možnosti budou dostupné jen pro předplatitele. Garmin ale argumentuje tím, že pouze tak může rozvíjet a udržovat platformu Garmin Connect tak, jak je potřeba.