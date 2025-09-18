Nový konkurent pro Apple Watch 11. Garmin představil Venu 4 s 12denní výdrží

Garmin uvádí na trh novou generaci svých chytrých hodinek, Venu 4, které se snaží zaujmout hlavně prodlouženou výdrží baterie a pokročilými funkcemi pro sledování zdraví a fitness. Novinka tak míří přímo proti konkurenčním modelům, jako je například Apple Watch Series 11, které byly představeny v minulém týdnu.
Chytré hodinky Garmin Venu 4 jsou nabízeny ve dvou velikostech: 41 mm a 45 mm. Zajímavostí je, že větší model s cenou od 550 dolarů (v přepočtu zhruba 13,5 tisíce korun i s daní) je paradoxně levnější než menší varianta, jejíž cena začíná na 600 dolarech (v přepočtu zhruba 15 tisíc korun s daní). Obě verze disponují kovovým tělem, integrovaným reproduktorem, mikrofonem a jasnou LED svítilnou pro lepší viditelnost ve tmě. Ta je umístěna na horní hraně hodinek tak, abyste si mohli pohodlně psovítit.
Hlavní předností hodinek je výdrž baterie, která v režimu chytrých hodinek dosahuje až 12 dnů. Díky tomu lze nepřetržitě monitorovat zdravotní data, jako je spánek, variabilita srdeční frekvence (HRV), úroveň energie těla (Body Battery) a další, z čehož můžeme vypíchnout sledování frekvence dýchání či teploty vaší pokožky. Zmíněná výdrž by mohla být hlavním trumfem, neboť mnoha konkurence vyžaduje nabíjení v lepším případě obden.
Mezi nové zdravotní funkce patří například sledování odchylek v klíčových metrikách, které mohou naznačovat stres nebo počínající onemocnění. Hodinky také umožňují zaznamenávat denní návyky (jako příjem kofeinu nebo alkoholu) a analyzovat jejich vliv na celkové zdraví.
Pro sportovní nadšence je připraven Garmin Fitness Coach, který nabízí personalizované denní tréninkové plány pro více než 25 různých aktivit. Tyto tréninky se automaticky přizpůsobují na základě kvality spánku, regenerace a sportovní historie uživatele. Hodinky jsou voděodolné do 5 ATM, takže s nimi není problém plavat, a displej chrání odolné sklo Corning Gorilla Glass 3.
Prodej nových chytrých hodinek Garmin Venu 4 bude zahájen již 22. září, tedy hned v pondělí.