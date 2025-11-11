Hledáte smartphone v cenové relaci do 15 tisíc korun s opravdu velkým displejem, dostatkem výkonu i velkou baterií? Zaujmout by vás mohlo Xiaomi 15T, které je o něco levnější než varianta Pro, přesto by mu nemělo scházet nic důležitého.
Technické parametry Xiaomi 15T 512+12 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|163,2 × 78 × 7,5 mm, 194 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|Super AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 8400 Ultra, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|září 2025,
Obsah balení: včetně pouzdra
V balení se nachází kabel USB-A/USB-C a také sympaticky vypadající silikonové pouzdro, které poskytne ochranu proti poškrábání i (menšími) pády.
- silikonové pouzdro
- starší USB-A/USB-C kabel
Konstrukční zpracování: jako vejce vejci
Xiaomi 15T je do velké míry (ne)překvapivě identické s modelem 15T Pro, má tedy velmi podobné rozměry a stejný design fotomodulu, který se podle mého názoru povedl a příliš nevystupuje nad povrch zad. V testovaném stříbrném provedení není třeba se obávat ani (viditelných) otisků na zádech, stejně tak nechybí ochrana IP68 s testem ponoru do hloubky 3 metrů po dobu 30 minut.
Oproti Xiaomi 15T Pro je Xiaomi 15T o 16 gramů lehčí, což má nepochybně částečně na svědomí také plastový rámeček namísto hliníkového u modelu Pro. Pokud tedy prahnete po prémiovější konstrukci, je varianta Pro jasnou volbou. I v tomto cenovém segmentu navíc již existuje konkurence s hliníkovým rámečkem. Haptická odezva je solidní až mírně nadprůměrná a je možné upravit její intenzitu.
Na spodní straně je slot pro dvě nanoSIM (s možností výměny druhého slotu za eSIM), na pravém boku pak klasická sestava tlačítek. Zařízení se navzdory větším rozměrům vcelku pohodlně drží, a to i díky zaobleným okrajům.
- matná záda i rámečky
- ochrana IP68 s ponořením do 3 metrů
- povedený design
- méně prémiový plastový rámeček
Displej: tenké rámečky, špičkový jas
Nejen v oblasti designu, ale také u obrazovky došlo oproti modelu Pro jen k minimálním rozdílům, konkrétně u obnovovací frekvence, která činí 120 Hz namísto 144 Hz. Ve výsledku je však zážitek z používání 6,83" zobrazovacího panelu typu AMOLED prakticky identický, neboť má stejný jas (až 3 200 nitů) i jemnost (447 PPI) a nechybí ani Dolby Vision a podpora HDR10+. V případě nastavení obnovovací frekvence lze navíc předpokládat, že většina uživatelů si ponechá nastavení ve výchozím režimu, který obnovovací frekvenci sám upravuje dle toho, jak systém považuje za vhodné.
Nelze vytknout nasazení optické čtečky či skla Gorilla Glass 7i, i když jej najdeme i u dvakrát levnějších zařízení. Čtečka funguje svižně a přesně, ačkoliv by mohla být o něco výše. Pozitivní je rozhodně tenkost rámečků kolem obrazovky.
- podpora Dolby Vision i HDR10
- spolehlivá čtečka otisků
Zvuk: bezproblémový
Telefon disponuje dvojicí reproduktorů, kterým (na rozdíl od předchůdce) neschází ani patřičná basová složka, mají zcela dostačující hlasitost a poradí si i s vyššími frekvencemi. Dolby Atmos pak tradičně zvukový zážitek ještě vylepší, proto doporučuji tuto možnost aktivovat, ačkoliv se na první pohled může jevit pouze jako marketingové lákadlo.
- kvalitní hlasitý přednes
Výkon hardwaru: MediaTek v hlavní roli
Srdcem Xiaomi 15T je 4nm Mediatek Dimensity 8400 Ultra, který dosahuje velmi slušných výsledků v rámci syntetických testů. V praxi nenarazíte na žádné limitace. Jeho výhodou je rovněž nízká úroveň zahřívání i při vyšší zátěži, viz i stabilita v rámci přiloženého benchmarku 3DMark. Další předností je 512GB úložiště typu UFS 4.1 a také 16 GB RAM LPDDR5X.
- vysoký výkon
- obří úložiště i velká RAM
Výdrž baterie: postačí?
Xiaomi 15T je vybaveno 5 500mAh baterií, oproti Xiaomi 15T Pro však nabídne o něco nižší nabíjecí výkon 67 W a také schází podpora bezdrátového nabíjení. Výdrž je však stále solidní a s novinkou lze dosáhnout přibližně 1,5 dne při středně náročném používání. Za půl hodiny se lze dostat přibližně na 70 %, což by mělo postačit i náročnějším, avšak k nejrychleji nabíjejícím smartphonům se novinka neřadí. Celkově vzato je v oblasti baterie novinka spíše průměrná.
- slušná výdrž na nabití
- relativně rychlé nabíjení
- chybí bezdrátové nabíjení
Konektivita: bez výtek
Xiaomi 15T podporuje 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6, eSIM, NFC a také navigační služby GPS, GLONASS, Galileo, BDS či QZSS. Někoho potěší infraport vhodný například k ovládání klimatizace či televizoru. Během používání jsem zkoušel také funkci, která umožňuje pouze se zapnutým Bluetooth komunikaci napříč podporovanými smartphony Xiaomi na vzdálenost takřka 2 kilometry. Jedná se o zajímavou vychytávku, pokud se s někým ocitnete ve volném prostranství (např. v divoké přírodě) a nebudete mít signál.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: postačí?
Xiaomi 15T sdílí s modelem Pro ultraširokoúhlý objektiv a selfie kamerku, dvojice zbylých snímačů se však liší: primární senzor je menší a teleobjektiv je vybaven pouze dvojnásobným optickým zoomem. Stejně tak postrádá optickou stabilizaci.
|Primární senzor
|Ultraširokoúhlý objektiv
|2násobný teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|12 Mpx
|50 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.7
|f/2.2
|f/1.9
|f/2.2
|Velikost snímače
|1/1,55"
|1/3,06"
|1/2,76"
|?"
|Velikost pixelů
|1,2 µm
|1,12 µm
|0,64 µm
|0,64 µm
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|15 mm
|46 mm
|21 mm
|Stabilizace
|optická
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Ostření
|PDAF
|pevné
|PDAF
|pevné
Snímky jsou spíše průměrné kvality, nijak neohromí, ale zároveň ani nezklamou. Zatímco selfie a ultraširokoúhlá kamerka jsou skutečně spíše průměrné a v daném cenovém segmentu najdeme v tomto ohledu i lepší fotomobily, primární snímač a dvojnásobný teleobjektiv potěší dostatkem detailů, líbivým barevným podáním a tendencí záběry digitálně příliš nevylepšovat (doostřovat), což je ve výsledku dobře. Ve zhoršených světelných podmínkách si tyto dva snímače vedou rovněž obstojně, zejména teleobjektiv pak těží z clony f/1.9, i když jsou záběry ve zhoršených světelných podmínkách měkčí.
Samotná přítomnost dvojnásobného teleobjektivu je pak diskutabilní a ve výsledku by možná bylo lepší zainvestovat do kvalitnějšího primárního fotoaparátu, který by mohl teleobjektiv do velké míry nahradit (kvalitním) výřezem ze senzoru. Video lze natáčet až v 4K s 60 FPS na hlavní snímač a na 30 FPS na všechny ostatní senzory, přičemž je kvalitou je pouze průměrné, stejně jako stabilizace.
Xiaomi 15T 4K 60 FPS
- slušná kvalita snímků
- pouze dvojnásobný teleobjektiv
Software: HyperOS s AI
Xiaomi 15T je vybaveno nadstavbou HyperOS 2.0 s veškerými funkcemi AI v českém jazyce, ale také stále jen starším Androidem 15 a kupodivu staršími srpnovými bezpečnostními záplatami. Chod zařízení byl nicméně svižný, stejně tak potěší bohaté možnosti nastavení, méně již velké množství předinstalovaného bloatwaru. Pochvalu zaslouží softwarová podpora minimálně do příchodu Androidu 21.
- funkce umělé inteligence v češtině
- relativně dlouhá softwarová podpora
- zbytečný balast v systému
- starší verze systému
Zhodnocení
Xiaomi 15T je po vzoru předešlých řad T od Xiaomi solidně vybaveným smartphonem, který však stojí ve stínu dražšího sourozence a ničím zvlášť nevyniká, snad až s výjimkou displeje. Zabodovat může především v rámci dalšího zlevňování. Mezi silné stránky patří obrazovka, výkon i slušná výdrž, méně pak potěší aktuálně zastaralejší systém (i když s dlouhou podporou) či spíše jen průměrná fotovýbava. Někoho nepochybně zamrzí také absence bezdrátového nabíjení či kovových rámečků.
Konkurence
Pokud vám jde především o fotovýbavu, mohl by vás oslovit spíše Pixel 9, který se prodává za necelých 14 tisíc korun. Nabídne také lepší ultrazvukovou čtečku otisků prstů i prémiovější design s lepší haptickou odezvou. Oproti Xiaomi 15T má však menší 6,3" obrazovku i baterii, pomalejší nabíjení (i když s podporou bezdrátového doplnění energie) a menší základní úložiště.
Google Pixel 9
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,5 mm, 198 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Google Tensor G4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 700 mAh
Dost možná hlavním konkurentem bude Samsung Galaxy A56. Ten se může pochlubit hliníkovými rámečky i lepším ochranným sklem. Rychlost nabíjení (cca 70 % za 30 minut) je podobná a stejně jako Xiaomi, postrádá i Samsung bezdrátové nabíjení. Oproti Xiaomi má ale lepší softwarovou podporu, schází na druhou stranu dvojnásobný teleobjektiv.
Samsung Galaxy A56 256 + 8 GB
|Rozměry
|162,2 × 77,5 × 7,4 mm, 198 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Exynos 1580,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh, doba nabíjení: 1:08 hodin
Xiaomi Poco F7 Pro přináší hliníkové rámečky, ultrazvukovou čtečku, špičkový displej i vyšší výkon. Oproti Xiaomi 15T boduje také větší baterii s podporou výkonnějšího nabíjení. Zamrzí snad jen absence eSIM a teleobjektivu.
Xiaomi Poco F7 Pro 256 GB
|Rozměry
|160,3 × 75 × 8,1 mm, 206 g
|Displej
|AMOLED, 6,67" (3 200 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|6 000 mAh, doba nabíjení: 0:34 hodin
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
