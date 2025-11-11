mobilenet.cz na sociálních sítích
Xiaomi 15T
recenze

Xiaomi 15T

Ve stínu sourozence
Ioannis Papadopoulos
9

Řada „T“ od Xiaomi se tradičně chlubí velmi zajímavým poměrem cena/výkon a cenově dostupnější Xiaomi 15T lze aktuálně pořídit za necelých 12 tisíc korun. Nabídne přitom velký AMOLED displej, schopný čipset od MediaTeku i velkou baterii. Stojí novinka za doporučení?

Hledáte smartphone v cenové relaci do 15 tisíc korun s opravdu velkým displejem, dostatkem výkonu i velkou baterií? Zaujmout by vás mohlo Xiaomi 15T, které je o něco levnější než varianta Pro, přesto by mu nemělo scházet nic důležitého.

Xiaomi 15T
Kde koupitXiaomi 15T 12GB/512GB
Koupit od 356 Kč × 26 měsíců na Mobil Pohotovost

Technické parametry Xiaomi 15T 512+12 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce163,2 × 78 × 7,5 mm, 194 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejSuper AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 8400 Ultra, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor5 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostzáří 2025,

Obsah balení: včetně pouzdra

V balení se nachází kabel USB-A/USB-C a také sympaticky vypadající silikonové pouzdro, které poskytne ochranu proti poškrábání i (menšími) pády.

Líbilo se nám
  • silikonové pouzdro
Nelíbilo se nám
  • starší USB-A/USB-C kabel

Konstrukční zpracování: jako vejce vejci

Xiaomi 15T je do velké míry (ne)překvapivě identické s modelem 15T Pro, má tedy velmi podobné rozměry a stejný design fotomodulu, který se podle mého názoru povedl a příliš nevystupuje nad povrch zad. V testovaném stříbrném provedení není třeba se obávat ani (viditelných) otisků na zádech, stejně tak nechybí ochrana IP68 s testem ponoru do hloubky 3 metrů po dobu 30 minut.

Xiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Na celou obrazovku

Oproti Xiaomi 15T Pro je Xiaomi 15T o 16 gramů lehčí, což má nepochybně částečně na svědomí také plastový rámeček namísto hliníkového u modelu Pro. Pokud tedy prahnete po prémiovější konstrukci, je varianta Pro jasnou volbou. I v tomto cenovém segmentu navíc již existuje konkurence s hliníkovým rámečkem. Haptická odezva je solidní až mírně nadprůměrná a je možné upravit její intenzitu.

Recenze Xiaomi 15T Pro – Multitalent za dobrou cenu
Přečtěte si také

Recenze Xiaomi 15T Pro – Multitalent za dobrou cenu

Na spodní straně je slot pro dvě nanoSIM (s možností výměny druhého slotu za eSIM), na pravém boku pak klasická sestava tlačítek. Zařízení se navzdory větším rozměrům vcelku pohodlně drží, a to i díky zaobleným okrajům.

Líbilo se nám
  • matná záda i rámečky
  • ochrana IP68 s ponořením do 3 metrů
  • povedený design
Nelíbilo se nám
  • méně prémiový plastový rámeček
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Displej: tenké rámečky, špičkový jas

Nejen v oblasti designu, ale také u obrazovky došlo oproti modelu Pro jen k minimálním rozdílům, konkrétně u obnovovací frekvence, která činí 120 Hz namísto 144 Hz. Ve výsledku je však zážitek z používání 6,83" zobrazovacího panelu typu AMOLED prakticky identický, neboť má stejný jas (až 3 200 nitů) i jemnost (447 PPI) a nechybí ani Dolby Vision a podpora HDR10+. V případě nastavení obnovovací frekvence lze navíc předpokládat, že většina uživatelů si ponechá nastavení ve výchozím režimu, který obnovovací frekvenci sám upravuje dle toho, jak systém považuje za vhodné.

Xiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Na celou obrazovku

Nelze vytknout nasazení optické čtečky či skla Gorilla Glass 7i, i když jej najdeme i u dvakrát levnějších zařízení. Čtečka funguje svižně a přesně, ačkoliv by mohla být o něco výše. Pozitivní je rozhodně tenkost rámečků kolem obrazovky.

Líbilo se nám
  • podpora Dolby Vision i HDR10
  • spolehlivá čtečka otisků

Zvuk: bezproblémový

Telefon disponuje dvojicí reproduktorů, kterým (na rozdíl od předchůdce) neschází ani patřičná basová složka, mají zcela dostačující hlasitost a poradí si i s vyššími frekvencemi. Dolby Atmos pak tradičně zvukový zážitek ještě vylepší, proto doporučuji tuto možnost aktivovat, ačkoliv se na první pohled může jevit pouze jako marketingové lákadlo.

Líbilo se nám
  • kvalitní hlasitý přednes

Výkon hardwaru: MediaTek v hlavní roli

Srdcem Xiaomi 15T je 4nm Mediatek Dimensity 8400 Ultra, který dosahuje velmi slušných výsledků v rámci syntetických testů. V praxi nenarazíte na žádné limitace. Jeho výhodou je rovněž nízká úroveň zahřívání i při vyšší zátěži, viz i stabilita v rámci přiloženého benchmarku 3DMark. Další předností je 512GB úložiště typu UFS 4.1 a také 16 GB RAM LPDDR5X.

Xiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro

Líbilo se nám
  • vysoký výkon
  • obří úložiště i velká RAM

Výdrž baterie: postačí?

Xiaomi 15T je vybaveno 5 500mAh baterií, oproti Xiaomi 15T Pro však nabídne o něco nižší nabíjecí výkon 67 W a také schází podpora bezdrátového nabíjení. Výdrž je však stále solidní a s novinkou lze dosáhnout přibližně 1,5 dne při středně náročném používání. Za půl hodiny se lze dostat přibližně na 70 %, což by mělo postačit i náročnějším, avšak k nejrychleji nabíjejícím smartphonům se novinka neřadí. Celkově vzato je v oblasti baterie novinka spíše průměrná.

Líbilo se nám
  • slušná výdrž na nabití
  • relativně rychlé nabíjení
Nelíbilo se nám
  • chybí bezdrátové nabíjení
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Konektivita: bez výtek

Xiaomi 15T podporuje 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6, eSIM, NFC a také navigační služby GPS, GLONASS, Galileo, BDS či QZSS. Někoho potěší infraport vhodný například k ovládání klimatizace či televizoru. Během používání jsem zkoušel také funkci, která umožňuje pouze se zapnutým Bluetooth komunikaci napříč podporovanými smartphony Xiaomi na vzdálenost takřka 2 kilometry. Jedná se o zajímavou vychytávku, pokud se s někým ocitnete ve volném prostranství (např. v divoké přírodě) a nebudete mít signál.

Líbilo se nám
  • bezproblémová konektivita

Fotoaparát: postačí?

Xiaomi 15T sdílí s modelem Pro ultraširokoúhlý objektiv a selfie kamerku, dvojice zbylých snímačů se však liší: primární senzor je menší a teleobjektiv je vybaven pouze dvojnásobným optickým zoomem. Stejně tak postrádá optickou stabilizaci.

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 2násobný teleobjektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 50 Mpx 32 Mpx
Světelnost objektivu f/1.7 f/2.2 f/1.9 f/2.2
Velikost snímače 1/1,55" 1/3,06" 1/2,76" ?"
Velikost pixelů 1,2 µm 1,12 µm 0,64 µm 0,64 µm
Ohnisková vzdálenost 23 mm 15 mm 46 mm 21 mm
Stabilizace optická bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace
Ostření PDAF pevné PDAF pevné

Snímky jsou spíše průměrné kvality, nijak neohromí, ale zároveň ani nezklamou. Zatímco selfie a ultraširokoúhlá kamerka jsou skutečně spíše průměrné a v daném cenovém segmentu najdeme v tomto ohledu i lepší fotomobily, primární snímač a dvojnásobný teleobjektiv potěší dostatkem detailů, líbivým barevným podáním a tendencí záběry digitálně příliš nevylepšovat (doostřovat), což je ve výsledku dobře. Ve zhoršených světelných podmínkách si tyto dva snímače vedou rovněž obstojně, zejména teleobjektiv pak těží z clony f/1.9, i když jsou záběry ve zhoršených světelných podmínkách měkčí.

Xiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Na celou obrazovku

Samotná přítomnost dvojnásobného teleobjektivu je pak diskutabilní a ve výsledku by možná bylo lepší zainvestovat do kvalitnějšího primárního fotoaparátu, který by mohl teleobjektiv do velké míry nahradit (kvalitním) výřezem ze senzoru. Video lze natáčet až v 4K s 60 FPS na hlavní snímač a na 30 FPS na všechny ostatní senzory, přičemž je kvalitou je pouze průměrné, stejně jako stabilizace.

Xiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T
Na celou obrazovku

Xiaomi 15T 4K 60 FPS

Líbilo se nám
  • slušná kvalita snímků
Nelíbilo se nám
  • pouze dvojnásobný teleobjektiv

Software: HyperOS s AI

Xiaomi 15T je vybaveno nadstavbou HyperOS 2.0 s veškerými funkcemi AI v českém jazyce, ale také stále jen starším Androidem 15 a kupodivu staršími srpnovými bezpečnostními záplatami. Chod zařízení byl nicméně svižný, stejně tak potěší bohaté možnosti nastavení, méně již velké množství předinstalovaného bloatwaru. Pochvalu zaslouží softwarová podpora minimálně do příchodu Androidu 21.

Xiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15TXiaomi 15T
Líbilo se nám
  • funkce umělé inteligence v češtině
  • relativně dlouhá softwarová podpora
Nelíbilo se nám
  • zbytečný balast v systému
  • starší verze systému
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

Xiaomi 15T je po vzoru předešlých řad T od Xiaomi solidně vybaveným smartphonem, který však stojí ve stínu dražšího sourozence a ničím zvlášť nevyniká, snad až s výjimkou displeje. Zabodovat může především v rámci dalšího zlevňování. Mezi silné stránky patří obrazovka, výkon i slušná výdrž, méně pak potěší aktuálně zastaralejší systém (i když s dlouhou podporou) či spíše jen průměrná fotovýbava. Někoho nepochybně zamrzí také absence bezdrátového nabíjení či kovových rámečků.

Xiaomi 15T
Kde koupitXiaomi 15T 12GB/512GB
Koupit od 356 Kč × 26 měsíců na Mobil Pohotovost

Konkurence

Pokud vám jde především o fotovýbavu, mohl by vás oslovit spíše Pixel 9, který se prodává za necelých 14 tisíc korun. Nabídne také lepší ultrazvukovou čtečku otisků prstů i prémiovější design s lepší haptickou odezvou. Oproti Xiaomi 15T má však menší 6,3" obrazovku i baterii, pomalejší nabíjení (i když s podporou bezdrátového doplnění energie) a menší základní úložiště.

Google Pixel 9Přejít do kataloguPřečíst recenzi

Google Pixel 9

Rozměry152,8 × 72 × 8,5 mm, 198 g
DisplejOLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorGoogle Tensor G4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GBne
Akumulátor4 700 mAh

Dost možná hlavním konkurentem bude Samsung Galaxy A56. Ten se může pochlubit hliníkovými rámečky i lepším ochranným sklem. Rychlost nabíjení (cca 70 % za 30 minut) je podobná a stejně jako Xiaomi, postrádá i Samsung bezdrátové nabíjení. Oproti Xiaomi má ale lepší softwarovou podporu, schází na druhou stranu dvojnásobný teleobjektiv.

Samsung Galaxy A56 256 + 8 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy A56 256 + 8 GB

Rozměry162,2 × 77,5 × 7,4 mm, 198 g
DisplejSuper AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorExynos 1580,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor5 000 mAh, doba nabíjení: 1:08 hodin

Xiaomi Poco F7 Pro přináší hliníkové rámečky, ultrazvukovou čtečku, špičkový displej i vyšší výkon. Oproti Xiaomi 15T boduje také větší baterii s podporou výkonnějšího nabíjení. Zamrzí snad jen absence eSIM a teleobjektivu.

Xiaomi Poco F7 Pro 256 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Xiaomi Poco F7 Pro 256 GB

Rozměry160,3 × 75 × 8,1 mm, 206 g
DisplejAMOLED, 6,67" (3 200 × 1 440 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Gen 3,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor6 000 mAh, doba nabíjení: 0:34 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

xiaomi-15t
Klady
  • bohatý ekosystém, funkce AI v češtině a slušná podpora
  • praktický design a odolnost IP68
  • slušná výdrž
  • dostatek výkonu, RAM i úložiště
  • kvalitní displej s tenkými rámečky
Zápory
  • starší systém s balastem
  • plastové rámečky
  • jen průměrná fotovýbava
  • nemá bezdrátové nabíjení
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 09:49
Oproti Pro modelu má mnohem víc konkurence, která je často buď levnější nebo lepší. Samozřejmě vám tady chybí třeba OnePlus 13R či Motorola Edge 60 Pro. Nebo aktuálně Realme GT 7T a A56tku bych vyměnil za lepší S24 FE za 12k.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Frank McIntosh
Frank McIntosh
jak se mají dělat recenze mrkněte na Xiaomi blog a K. Kiliána, to jsou panečku recenze a né tady ten narychlo spíchnutý krátký a obecný popis funkcí 👎 (s výjimkou Ioannise)
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze