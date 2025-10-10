mobilenet.cz na sociálních sítích
O2 vylepšilo jeden tarif oblíbené Datamanie. Přihodilo vítaných 200 GB dat
Fotografie: O2
  • Vylepšení se dotklo balíčku Datamanie na 365 dní
  • Nově nabízí porci 1 200 GB dat na rok
  • Cena se nemění a činí 3 499 Kč

O2 má v nabídce několik různých předplacenek. Mezi ty speciální se řadí skupina zaměřená na data a pojmenovaná jako Datamanie. Zatímco jsme se v posledních letech dočkali jen různých slevových akcí, počínaje říjnem 2025 se operátor rozhodl, že jeden tarif lehce pozmění. Vše se týká nejvyššího tarifu Datamanie, který je účtován jen jednou ročně a následně uživateli nabídne velkorysou porci dat, kterou může využít jak uzná za vhodné. Buď v průběhu celého roku, nebo třeba i jednorázově.

O2

Doposud jste za 3 499 Kč ročně získali 1 000 GB dat, avšak nově za stejnou částku obdržíte rovnou 1 200 GB. Nejde navíc o žádnou časově omezenou akci, ale o navýšení datového objemu. Při přepočtu vás 1 GB vyjde na 2,91 Kč, což je velmi zajímavá cena. Je však nutné zmínit, že tento tarif je určen pro specifické uživatele. Je třeba dodat, že data je možné využívat pouze na území České republiky, nefungují tedy v roamingu. SIM karta je pak výhradně datová, nelze s ní telefonovat ani využívat SMS zprávy.

Roční Datamanie
roční poplatek 3 499 Kč
nový objem dat 1 200 GB
předchozí objem dat 1 000 GB
změna + 200 GB
O2 a jeho nový Smart Box Optic + Booster chce řešit kvalitu Wi-Fi v domácnostech
O2 a jeho nový Smart Box Optic + Booster chce řešit kvalitu Wi-Fi v domácnostech

V nabídce nadále zůstává již tradiční Datamanie 100 GB za 449 Kč měsíčně, která funguje i pro volání a SMS zprávy, byť ty se už samozřejmě platí. Nabídku pak spoluvytváří ještě Datamanie NEO, která láká na neomezené volání a neomezený objem dat, byť při snížené rychlosti 20 Mb/s. Zpoplatněny jsou ze standardních služeb pouze SMS zprávy.

Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Dokud to nebude umět i mimo ČR tak nezájem
Viktor Čistý
Viktor Čistý
Naposledy upraveno: 15:20
..oproti byť jen akčním TM 100 GB / 275,- Kč - při opakované platbě 300,- Kč / 11měs., 12. je pak jakože 'zdarma' ;) je to 100GB / 291,60,- Kč a stále je to třeba zaplatit celé jednorázově, STYĎTE SE NENAŽRANÉ rádoby "O2", za 100 GB / 449,- Kč TUPLEM !!
