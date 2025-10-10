O2 vylepšilo jeden tarif oblíbené Datamanie. Přihodilo vítaných 200 GB dat

O2 má v nabídce několik různých předplacenek. Mezi ty speciální se řadí skupina zaměřená na data a pojmenovaná jako Datamanie. Zatímco jsme se v posledních letech dočkali jen různých slevových akcí, počínaje říjnem 2025 se operátor rozhodl, že jeden tarif lehce pozmění. Vše se týká nejvyššího tarifu Datamanie, který je účtován jen jednou ročně a následně uživateli nabídne velkorysou porci dat, kterou může využít jak uzná za vhodné. Buď v průběhu celého roku, nebo třeba i jednorázově.
Doposud jste za 3 499 Kč ročně získali 1 000 GB dat, avšak nově za stejnou částku obdržíte rovnou 1 200 GB. Nejde navíc o žádnou časově omezenou akci, ale o navýšení datového objemu. Při přepočtu vás 1 GB vyjde na 2,91 Kč, což je velmi zajímavá cena. Je však nutné zmínit, že tento tarif je určen pro specifické uživatele. Je třeba dodat, že data je možné využívat pouze na území České republiky, nefungují tedy v roamingu. SIM karta je pak výhradně datová, nelze s ní telefonovat ani využívat SMS zprávy.
|Roční Datamanie
|roční poplatek
|3 499 Kč
|nový objem dat
|1 200 GB
|předchozí objem dat
|1 000 GB
|změna
|+ 200 GB
V nabídce nadále zůstává již tradiční Datamanie 100 GB za 449 Kč měsíčně, která funguje i pro volání a SMS zprávy, byť ty se už samozřejmě platí. Nabídku pak spoluvytváří ještě Datamanie NEO, která láká na neomezené volání a neomezený objem dat, byť při snížené rychlosti 20 Mb/s. Zpoplatněny jsou ze standardních služeb pouze SMS zprávy.
Načíst všechny komentářePřidat názor