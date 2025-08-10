mobilenet.cz na sociálních sítích
Novinka Hlasujte v anketě tech awards 2025 — zvolte nejlepší smartphone a wearable roku

O2 a jeho nový Smart Box Optic + Booster chce řešit kvalitu Wi-Fi v domácnostech

Ondřej Pohl
O2 a jeho nový Smart Box Optic + Booster chce řešit kvalitu Wi-Fi v domácnostech
Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz
  • O2 uvádí nový Smart Box Optic + Booster – novou jednotku, která se díky funkci O2 Mesh společně propojí s druhým O2 Smart Boxem, vytvoří společnou síť a rozšíří Wi-Fi
  • Lze ho spárovat s dalším zařízením a také plnit funkci samostatné hlavní jednotky
  • Zákazníci si ho doma jednoduše zapojí pomocí kabelu nebo Wi-Fi a spravují v aplikaci Moje O2

Je to příběh, který zná asi každá domácnost, která je větší než dvoupokojový byt. Jakmile se mezi vámi a routerem vyskytne delší vzdálenost nebo množství překážek, jde kvalita připojení prudce dolů. A to je v době, kdy je skoro všechno cloudu a datově náročné, nepříjemný problém. Protože z pohledu typického českého zákazníka se internet = wi-fi. To dokládají i čísla z průzkumu O2.

  • 82 % domácností používá wi-fi
  • 85 % zařízení je připojeno bezdrátově
  • 50 % zákazníků O2 si pořizuje rychlost nad 250 Mbit/s
  • 45 % bydlí v rodinných domech
  • 38 % zažívá problémy s wi-fi pokrytím

Pokud nezabírají osvědčené rady jako je stěhování routeru a sami se nechcete pouštět do budování mesh systému, řešením může být nový O2 Smart Box Optic + Booster od O2. Ten jednoduše připojíte k vašemu hlavnímu routeru – O2 Smart Boxu. Díky technologii O2 mesh spolu jednotky komunikují a chytře si předávají signál.

Mesh síť funguje jednoduchém principu: doma rozmístíte několik jednotek, které se automaticky propojí a vytvoří jednu společnou Wi-Fi. Váš telefon či notebook se pak vždy připojí k té jednotce, která je nejlepší signál. Nemusíte nic přepínat, hledat jinou síť ani řešit hesla. O2 nabízí možnost propojit až čtyři další zařízení O2 Smart Box Booster.

Smartbox

Nový Booster podporuje Wi-Fi 6, nabízí nejmodernější zabezpečení WPA3 a chytré funkce,díky nimž se síť sama přizpůsobí aktuálním podmínkám. Součástí je také tzv. „večerka“, která pomůže regulovat dětem čas online. A protože jde o zařízení, které stojí uprostřed vaší domácnosti, myslelo se i na vzhled. O design se postaral Zoltán Matuška.

V aplikaci Moje O2 najdete funkci rozšířené reality: ta vám v telefonu barevně ukáže, kde je signál slabý a kde se vyplatí umístit další jednotku. Instalaci tak zvládne každý bez čekání na technika.

SmartboxSmartboxSmartboxSmartbox
Smartbox
Smartbox
Smartbox
Smartbox
Na celou obrazovku

Co umí nový O2 Smart Box Optic + Booster?

  • Plnohodnotná souvislá Wi-Fi síť v domácnosti: Stabilní pokrytí v každém koutě díky propojení více zařízení, která šíří inteligentní Wi-Fi.
  • Wi-Fi 6: Gigabitová rychlost a větší kapacita pro více připojených zařízení najednou.
  • Zabezpečení WPA3: Nejmodernější ochrana domácí sítě.
  • Zabezpečení WPA3: Nejmodernější ochrana domácí sítě.
  • USB port: Pro síťový úložný disk nebo záložní připojení, které zajistí 100% konektivitu za každé situace.
  • Správa a nastavení zařízení v jedné aplikaci.

Novinka vyjde na 99 Kč měsíčně po dobu 60 měsíců nebo zvýhodněných 49 Kč za měsíc jako dodatečná mesh jednotka. Jednorázově pak 5 940 Kč.

Tisková zpráva,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze