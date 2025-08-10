O2 a jeho nový Smart Box Optic + Booster chce řešit kvalitu Wi-Fi v domácnostech

Je to příběh, který zná asi každá domácnost, která je větší než dvoupokojový byt. Jakmile se mezi vámi a routerem vyskytne delší vzdálenost nebo množství překážek, jde kvalita připojení prudce dolů. A to je v době, kdy je skoro všechno cloudu a datově náročné, nepříjemný problém. Protože z pohledu typického českého zákazníka se internet = wi-fi. To dokládají i čísla z průzkumu O2.
- 82 % domácností používá wi-fi
- 85 % zařízení je připojeno bezdrátově
- 50 % zákazníků O2 si pořizuje rychlost nad 250 Mbit/s
- 45 % bydlí v rodinných domech
- 38 % zažívá problémy s wi-fi pokrytím
Pokud nezabírají osvědčené rady jako je stěhování routeru a sami se nechcete pouštět do budování mesh systému, řešením může být nový O2 Smart Box Optic + Booster od O2. Ten jednoduše připojíte k vašemu hlavnímu routeru – O2 Smart Boxu. Díky technologii O2 mesh spolu jednotky komunikují a chytře si předávají signál.
Mesh síť funguje jednoduchém principu: doma rozmístíte několik jednotek, které se automaticky propojí a vytvoří jednu společnou Wi-Fi. Váš telefon či notebook se pak vždy připojí k té jednotce, která je nejlepší signál. Nemusíte nic přepínat, hledat jinou síť ani řešit hesla. O2 nabízí možnost propojit až čtyři další zařízení O2 Smart Box Booster.
Nový Booster podporuje Wi-Fi 6, nabízí nejmodernější zabezpečení WPA3 a chytré funkce,díky nimž se síť sama přizpůsobí aktuálním podmínkám. Součástí je také tzv. „večerka“, která pomůže regulovat dětem čas online. A protože jde o zařízení, které stojí uprostřed vaší domácnosti, myslelo se i na vzhled. O design se postaral Zoltán Matuška.
V aplikaci Moje O2 najdete funkci rozšířené reality: ta vám v telefonu barevně ukáže, kde je signál slabý a kde se vyplatí umístit další jednotku. Instalaci tak zvládne každý bez čekání na technika.
Co umí nový O2 Smart Box Optic + Booster?
- Plnohodnotná souvislá Wi-Fi síť v domácnosti: Stabilní pokrytí v každém koutě díky propojení více zařízení, která šíří inteligentní Wi-Fi.
- Wi-Fi 6: Gigabitová rychlost a větší kapacita pro více připojených zařízení najednou.
- Zabezpečení WPA3: Nejmodernější ochrana domácí sítě.
- Zabezpečení WPA3: Nejmodernější ochrana domácí sítě.
- USB port: Pro síťový úložný disk nebo záložní připojení, které zajistí 100% konektivitu za každé situace.
- Správa a nastavení zařízení v jedné aplikaci.
Novinka vyjde na 99 Kč měsíčně po dobu 60 měsíců nebo zvýhodněných 49 Kč za měsíc jako dodatečná mesh jednotka. Jednorázově pak 5 940 Kč.