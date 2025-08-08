O2 zažehnalo dnešní výpadek sítě

Aktualizováno 8. 8. 2025, 15:50 hod.
Tisková mluvčí O2 nás informovala o tom, že se podařilo technikům problém vyřešit a síť již běží tak, jak má.
Původní zpráva z 8. 8. 2025, 14:05 hod.
Operátor O2 čelí už třetímu výpadku mobilních služeb během jednoho týdne, jak si lze ověřit například na vypadky24.cz či downdetector.cz. Problémy postihly zákazníky po celé republice s tím, že hlásí potíže s voláním, SMS i mobilními daty. Problémy navíc můžeme potvrdit i z vlastních zkušeností.
@libor_vasek Dobrý den, aktuálně optimalizujeme výkon naší sítě, aby fungovala co nejlépe. V průběhu prací může krátkodobě trvat sestavení hovorů trochu déle nebo docházet k občasnému snížení rychlosti načítání dat. Děkujeme za pochopení.— O2 Guru CZ (@O2GuruCZ) August 8, 2025
Jakub, O2 Guru
Hlavní příčina aktuálních komplikací je podle tiskové mluvčí Petry Javornické, která se vyjádřila pro idnes.cz, v optimalizaci výkonu sítě. „V průběhu prací může krátkodobě trvat sestavení hovorů trochu déle nebo docházet k občasnému snížení rychlosti načítání dat. Děkujeme za pochopení,“ uvedla. Ve stejném duchu se pak vyjadřují i pracovníci operátora na sociálních sítích viz výše.
Operátor O2 měl plošný výpadek služeb. Nefungovala zejména mobilní data – aktualizováno
Výpadky přitom začaly již v pondělí, které se neslo kvůli softwarové chybě v centrální části sítě ve znamení masivního výpadku služeb, kdy drtivá většina uživatelů nemohla využívat mobilní data a následně někdy ani telefonovat a posílat SMS zprávy. Některé SIM karty se dokonce ani nepřihlásily do mobilní sítě, což se podařilo technikům vyřešit zhruba po 3 hodinách. Tisková mluvčí dodala, že si O2 problém pečlivě zanalyzuje, ovšem evidentně to nestačilo. Už pondělní výpadek se přitom měl dotknout přibližně třetiny z více než pěti milionů zákazníků, problémy navíc mělo O2 i včera.
Připomeňme, že po pondělním výpadku O2 nabídl postiženým zákazníkům voucher v hodnotě 300 korun na nákup hardwaru či příslušenství, jenž platný do 17. srpna. „Mrzí nás, že někteří naši zákazníci nemohli v pondělí dopoledne telefonovat a datovat, jak jsou zvyklí. Jako omluvu proto všem dáváme poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup mobilního telefonu nebo jakéhokoliv příslušenství v O2 Prodejnách nebo v našem e-shopu. Ať už se jich výpadek dotknul přímo nebo nepřímo, ještě jednou se všem našim zákazníkům s mobilními službami omlouváme.“ Taková omluva je sice na místě, ale nespokojení zákazníci by jistě raději, kdyby už síť fungovala tak, jak má.
Výpadky mobilních sítí nejsou výjimečné a podobné potíže v minulosti postihly i další operátory. Nicméně tři výpadky během jednoho týdne jsou bez debat velmi nepříjemnou situací.
Načíst všechny komentářePřidat názor