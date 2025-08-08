mobilenet.cz na sociálních sítích

O2 zažehnalo dnešní výpadek sítě

aktualizováno
Marek Vacovský
1
O2 zažehnalo dnešní výpadek sítě
Fotografie: pixabay.com
  • Operátor O2 zaznamenal třetí výpadek mobilních služeb během jednoho týdne, s problémy v hlasových službách, SMS i mobilních datech po celé republice
  • Aktuální komplikace jsou údajně způsobeny optimalizací výkonu sítě, která může dočasně zpomalit sestavování hovorů a rychlost datového připojení

Aktualizováno 8. 8. 2025, 15:50 hod.

Tisková mluvčí O2 nás informovala o tom, že se podařilo technikům problém vyřešit a síť již běží tak, jak má.

Původní zpráva z 8. 8. 2025, 14:05 hod.

Operátor O2 čelí už třetímu výpadku mobilních služeb během jednoho týdne, jak si lze ověřit například na vypadky24.cz či downdetector.cz. Problémy postihly zákazníky po celé republice s tím, že hlásí potíže s voláním, SMS i mobilními daty. Problémy navíc můžeme potvrdit i z vlastních zkušeností.


Hlavní příčina aktuálních komplikací je podle tiskové mluvčí Petry Javornické, která se vyjádřila pro idnes.cz, v optimalizaci výkonu sítě. „V průběhu prací může krátkodobě trvat sestavení hovorů trochu déle nebo docházet k občasnému snížení rychlosti načítání dat. Děkujeme za pochopení,“ uvedla. Ve stejném duchu se pak vyjadřují i pracovníci operátora na sociálních sítích viz výše.

Operátor O2 měl plošný výpadek služeb. Nefungovala zejména mobilní data – aktualizováno
Přečtěte si také

Operátor O2 měl plošný výpadek služeb. Nefungovala zejména mobilní data – aktualizováno

Výpadky přitom začaly již v pondělí, které se neslo kvůli softwarové chybě v centrální části sítě ve znamení masivního výpadku služeb, kdy drtivá většina uživatelů nemohla využívat mobilní data a následně někdy ani telefonovat a posílat SMS zprávy. Některé SIM karty se dokonce ani nepřihlásily do mobilní sítě, což se podařilo technikům vyřešit zhruba po 3 hodinách. Tisková mluvčí dodala, že si O2 problém pečlivě zanalyzuje, ovšem evidentně to nestačilo. Už pondělní výpadek se přitom měl dotknout přibližně třetiny z více než pěti milionů zákazníků, problémy navíc mělo O2 i včera.

Mapa postižených míst aktuálním výpadkem O2

Připomeňme, že po pondělním výpadku O2 nabídl postiženým zákazníkům voucher v hodnotě 300 korun na nákup hardwaru či příslušenství, jenž platný do 17. srpna. „Mrzí nás, že někteří naši zákazníci nemohli v pondělí dopoledne telefonovat a datovat, jak jsou zvyklí. Jako omluvu proto všem dáváme poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup mobilního telefonu nebo jakéhokoliv příslušenství v O2 Prodejnách nebo v našem e-shopu. Ať už se jich výpadek dotknul přímo nebo nepřímo, ještě jednou se všem našim zákazníkům s mobilními službami omlouváme.“ Taková omluva je sice na místě, ale nespokojení zákazníci by jistě raději, kdyby už síť fungovala tak, jak má.

O2 se omlouvá za výpadek služeb. Zákazníkům dá slevu 300 Kč
Přečtěte si také

O2 se omlouvá za výpadek služeb. Zákazníkům dá slevu 300 Kč

Výpadky mobilních sítí nejsou výjimečné a podobné potíže v minulosti postihly i další operátory. Nicméně tři výpadky během jednoho týdne jsou bez debat velmi nepříjemnou situací.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
🤣🤣 Amatéři
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze