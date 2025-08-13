Neomezený tarif na měsíc zdarma? O2 vám ho dá, včetně slevy po zkušební době

O2 (o2.cz) dává zájemcům jedinečnou možnost vyzkoušet si o prázdninách všechny výhody jeho nových tarifů, které letos představil. A to rovnou s neomezeným tarifem NEO Stříbrný: „Nabízíme k otestování to nejlepší z našich tarifů. Bez závazků a zdarma. Neomezená data zákazníci využijí nejen na svých cestách, když budou potřebovat navigaci v mobilu, vyhledat všechny potřebné informace nebo sdílet své letní zážitky,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.
V srpnu si tak zájemci mohou objednat neomezený tarif NEO Stříbrný na měsíc za 0 Kč místo běžné ceny 949 Kč, a to na webu nebo v samoobsluze Moje O2.
Výhody neomezeného tarifu NEO Stříbrný
- Neomezené volání a SMS
- Neomezené datování s maximální 5G rychlostí do konce srpna, následně s rychlostí 10 Mb/s
- Možnost bezplatně si přidat k tarifu další chytré zařízení díky funkci O2 Connect, třeba tablet nebo chytré hodinky, a čerpat z něj data, SMS i volání
- Ochrana proti online hrozbám díky službě O2 Security
- Výhodné roamingové balíčky, které pokrývají téměř všechny cesty zákazníků mimo EU. Například v balíčku Svět TOP 5 GB je vyjde 1 GB jen na 80 Kč
- Do konce srpna pak bonus 1 GB dat zdarma na prvních 24 hodin po přicestování do více než 95 zemí mimo EU
Jak to funguje?
Testovací období trvá jeden měsíc a začíná běžet od data aktivace služby. Na jeho konci si zákazník sám určí, zda si tarif ponechá. Přijde mu také SMS s připomínkou blížícího se konce tohoto období. Zrušení lze provést zdarma a bez výpovědní lhůty během testovacího období v aplikaci Moje O2.
Po uběhnutí zkušební doby zákazník v případě zachování služby automaticky pokračuje ve využívání tarifu NEO Stříbrný za zvýhodněnou cenu 699 Kč místo standardních 949 Kč, a to po dobu dalších 23 měsíců. V případě, že má více služeb v balíčku O2 Spolu, může si výhod neomezeného tarifu užívat za 499 Kč měsíčně.