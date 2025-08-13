mobilenet.cz na sociálních sítích

Neomezený tarif na měsíc zdarma? O2 vám ho dá, včetně slevy po zkušební době

Ondřej Pohl
  • Operátor O2 nabízí tarif NEO Stříbrný na měsíc na zkoušku zdarma
  • Zákazníky čeká neomezené volání a datování, a také možnost připojit si k tarifu bezplatně další chytré zařízení díky funkci O2 Connect
  • Tarif na zkoušku je možné objednat v průběhu srpna bez jakýchkoli závazků na webu nebo v samoobsluze Moje O2

O2 (o2.cz) dává zájemcům jedinečnou možnost vyzkoušet si o prázdninách všechny výhody jeho nových tarifů, které letos představil. A to rovnou s neomezeným tarifem NEO Stříbrný: „Nabízíme k otestování to nejlepší z našich tarifů. Bez závazků a zdarma. Neomezená data zákazníci využijí nejen na svých cestách, když budou potřebovat navigaci v mobilu, vyhledat všechny potřebné informace nebo sdílet své letní zážitky,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.

V srpnu si tak zájemci mohou objednat neomezený tarif NEO Stříbrný na měsíc za 0 Kč místo běžné ceny 949 Kč, a to na webu nebo v samoobsluze Moje O2.

Výhody neomezeného tarifu NEO Stříbrný

  • Neomezené volání a SMS
  • Neomezené datování s maximální 5G rychlostí do konce srpna, následně s rychlostí 10 Mb/s
  • Možnost bezplatně si přidat k tarifu další chytré zařízení díky funkci O2 Connect, třeba tablet nebo chytré hodinky, a čerpat z něj data, SMS i volání
  • Ochrana proti online hrozbám díky službě O2 Security
  • Výhodné roamingové balíčky, které pokrývají téměř všechny cesty zákazníků mimo EU. Například v balíčku Svět TOP 5 GB je vyjde 1 GB jen na 80 Kč
  • Do konce srpna pak bonus 1 GB dat zdarma na prvních 24 hodin po přicestování do více než 95 zemí mimo EU

Jak to funguje?

Testovací období trvá jeden měsíc a začíná běžet od data aktivace služby. Na jeho konci si zákazník sám určí, zda si tarif ponechá. Přijde mu také SMS s připomínkou blížícího se konce tohoto období. Zrušení lze provést zdarma a bez výpovědní lhůty během testovacího období v aplikaci Moje O2.

O2

Po uběhnutí zkušební doby zákazník v případě zachování služby automaticky pokračuje ve využívání tarifu NEO Stříbrný za zvýhodněnou cenu 699 Kč místo standardních 949 Kč, a to po dobu dalších 23 měsíců. V případě, že má více služeb v balíčku O2 Spolu, může si výhod neomezeného tarifu užívat za 499 Kč měsíčně.

