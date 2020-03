O neomezená data zdarma je obrovský zájem, T-Mobile eviduje 200 tisíc aktivací

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Výjimečná doba si žádá výjimečné kroky, to si uvědomují i tuzemští operátoři. T-Mobile i O2 nabízí neomezená data zdarma, je však třeba splnit jednu zásadní podmínku: být tarifním zákazníkem. Vodafone sice neomezená data zdarma nepřináší, ale i tak poskytl různé benefity.

Zpět ale k datům. Aktuálně nejlákavější nabídku má T-Mobile, u kterého si můžete neomezená data zdarma aktivovat od včerejšího dne. Data mohou využít tarifní zákazníci v ČR i EU, operátor přitom nijak neomezuje rychlost stahování ani uploadu. To jsme si otestovali i my, přesto se častěji stává, že rychlost kolísá, protože aktuálně je síť přetížená. Aktivaci balíčku provedete snadno například skrze aplikaci Můj T-Mobile, po aktivaci čerpáte data prioritně před těmi, která máte v rámci svého tarifu. Akce navíc naplno využívají i klienti s rámcovou smlouvu, těm operátor zapnul data zdarma automaticky.

T-Mobile se rovněž pochlubil čísly. Za necelé dva dny si data aktivovalo 200 tisíc zákazníků, a to včetně drobných podnikatelů. Operátor rovněž doplnil, že problémy s aktivací mohli mít klienti především včera dopoledne, kdy byly servery pod náporem aktivací přetížené. T-Mobile rovněž dodává, že od minulého týdne vzrostl objem datového provozu v mobilní síti v průměru o 20 %: v porovnání s týdnem, kdy nebyla účinná žádná opatření. Nejvytíženější bylo zatím pondělí, to vzrostl objem přenesených dat v mobilní síti o 22 % a hlasový provoz dokonce o 33 % v porovnání s minulým pondělím.

I O2 nabízí svoji variantu neomezených dat. I zde je podmínka, že klient musí být tarifním zákazníkem, navíc je zde omezení v rychlosti stahování. O2 umožní neomezené stahování rychlostí 5 Mbit/s (Optimal). Data zdarma lze využít až tehdy, když vyčerpáte ta ze svého tarifu, do té doby tak můžete stahovat plnou rychlostí. Počet aktivací balíčku operátor neprozradil.

Ani jeden z operátorů nenabízí neomezená data zdarma pro předplacenkáře, což je samozřejmě trochu škoda. Cesta k neomezeným datům vede pouze přes tarif, u T-Mobile to jde nejlevněji přes Můj svobodný tarif 3 GB dat (bez volných jednotek) za 225 Kč měsíčně, u O2 je nejdostupnější cestou tarif FREE+ Modrý za 499 Kč, případně tarif kůl 5 GB speciálně sestavený pro mladé do 26 let, který stojí 399 Kč.

V případě T-Mobile i O2 je akční nabídka platná do 30. dubna 2020.