I Vodafone pomáhá: rychlejší internet, volné minuty pro seniory i více kreditu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Telekomunikace jsou v době pandemie koronaviru důležitým nástrojem, který pomáhá zpomalit šíření nákazy a zároveň poskytuje důležité informace i zábavu. Vodafone proto přináší služby zdarma nebo s extra bonusy a myslí konkrétně na potřeby různých skupin zákazníků. Ať už jde o pracující dospělé, děti zavřené v bytech nebo o seniory, kteří spíše než data zdarma využijí neomezené volání. Bonusový kredit dostanou po nabití majitelé předplacených karet a vstříc Vodafone vychází i živnostníkům a firmám.

Společnost Vodafone se jako první rozhodla ulehčit situaci Čechům v karanténě, a to v Itálii, a zároveň už v březnu posílila svou televizní nabídku pro rodiny. S ohledem na další vývoj situace v zemi, ale i v jiných státech, se od pátku 20. března výrazně rozšiřuje i způsob pomoci ze strany Vodafonu jak v Česku, tak i pro Čechy, kteří jsou v ostatních státech EU.

„Nová nabídka vychází z důkladné analýzy současné situace a zajistí přístup k důležitým informacím i zábavě. Ať už jde o dospělé, kteří potřebují pracovat z domova, o děti, které zůstaly zavřené v bytech, nebo o starší občany, kteří v čase karantény upřednostňují volání namísto dat a potřebují zůstat v kontaktu s okolním světem,“ říká Quique Vivas, viceprezident Vodafonu Czech Republic pro nefiremní zákazníky.

Právě pro starší zákazníky s Tarifem 60+ přináší Vodafone 1 000 minut volání do všech sítí zdarma do konce dubna. Zákazníci nemusí pro aktivaci dělat nic, minuty navíc jim firma aktivuje.

Snadnější home office i vzdělávání pro studenty

Nejen těm, kteří pracují z domova, přijde vhod navýšení rychlosti pevného internetu v kabelové síti UPC. Zákazníci s rychlostí připojení 50 Mb/s mohou nově zdarma využít 150 Mb/s. A zákazníci s původní rychlostí 150 Mb/s mohou nově počítat s dvojnásobkem: 300 Mb/s. Stačí si zavolat na zákaznickou linku 241 005 100 a využít rychlejší připojení platné měsíc. Pokud má zákazník smlouvu uzavřenou na IČO, může volat telefonní linku 241 005 200.

Podnikatelé, kteří nyní pracují z domova a potřebují zálohovat data nebo sdílet dokumenty z mobilu bez čerpání dat, mají tuto možnost díky aktivaci Vodafone Cloud Passu. Pro studenty, kteří nyní musí zvládat školní povinnosti z domova a jsou izolovaní od svých spolužáků, je zdarma připravena služba Vodafone Chat Pass. Díky ní se studentům s tarifem #jetovtobě nepočítají využitá mobilní data v nejoblíbenějších chatovacích aplikacích – ať už jde například o Facebook Messenger, WhatsApp nebo Viber. Zákazníci dostanou SMS zprávu s odkazem, na kterém si mohou Chat Pass aktivovat.

50 % kreditu navíc u předplacených karet

Také zákazníkům, kteří využívají předplacené karty, Vodafone přináší pomoc a možnost být více ve spojení nejen se svými blízkými. Konkrétně každý, kdo si v současné době dobije svoji kartu přes aplikaci Můj Vodafone, získá 50 % extra kreditu. Jeho platnost je pak 30 dní.

Ve všech zemích EU budou k dispozici neomezená data, volání i SMS, aniž by zákazník musel ke svému tarifu cokoliv doplácet

„Dáváme relevantní benefity konkrétním skupinám zákazníků. Neomezená data všem nabízet nebudeme, potřebujeme mít jistotu, že naše infrastruktura obslouží všechny zákazníky. Riziko toho, že někdo sebere cennou kapacitu třeba záchranným sborům nebo někomu v krizové situaci, je v této náročné době zbytečné. Naši lidé pracují 24 hodin denně sedm dní v týdnu tak, aby naše síť byla pro všechny oporou,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel Vodafonu Czech Republic.

Quique Vivas ho doplňuje dalším konkrétně zaměřeným benefitem: „Řada našich zákazníků také musela zůstat v jiných státech Evropské unie a nemohla se vrátit z různého důvodu zpět do Česka. Právě těmto klientům nabídne Vodafone to, co už platí pro zákazníky pobývající v Itálii. Ve všech zemích EU budou k dispozici neomezená data, volání i SMS, aniž by zákazník musel ke svému tarifu cokoliv doplácet. Nabídka se týká i všech virtuálních operátorů působících v síti Vodafone.“

A znáte digitální knihovnu s názvem Vodafone galerie? Právě teď je čas zde začít objevovat audioknihy, magazíny, e-knihy, novou hudbu i další služby a aplikace. Zákazníkům s Red tarify automaticky navyšujeme počet bodů o 500. Za ty si mohou ve Vodafone galerii nakoupit.

Ještě v březnu Vodafone spustí vlastní televizi

Zákazníci placené digitální televize od UPC navíc k už rozšířené nabídce dětských, sportovních, dokumentárních a prémiových kanálů Filmbox mohou nově využít dokumentární kanály Viasat, ale i například Film Europe, exklusivní program zaměřený na evropskou nezávislou tvorbu.

Ještě v březnu Vodafone spustí svou novou digitální televizi. Přinese 150 kanálů a dostupnost tam, kde je internet s minimální rychlostí alespoň 3 megabity za sekundu – tedy téměř všude. Další podrobnosti se zákazníci dozvědí v nejbližších dnech, vše potřebné ale půjde vyřídit z domova.

„Vodafone si uvědomuje, že současná situace je náročná pro každého a že ve velké míře zasáhla také živnostníky, menší i velké firmy stejně jako oblast veřejné správy. Pro tyto zákazníky jsme připraveni řešit problémy individuálně,“ dodává Jonathan Rutherford, viceprezident Vodafonu pro firemní zákazníky. Více informací získají klienti v samoobsluze, na zákaznické lince nebo se mohou obrátit na své obchodní zástupce.

